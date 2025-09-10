Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ -Αποκαλύφθηκε μετά από αυτοκτονία συναδέλφου τους

Σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια φέρεται πως κατέληξαν 750.000 ευρώ που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση θα δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια, αστυνομικοί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία (τον Οκτώβριο του 2022) υπαστυνόμου που επί χρόνια ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας. Ανάμεσα στους αστυνομικούς που θα λογοδοτήσουν είναι διαχειριστές διευθύνσεων της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη που έδιναν ποσά στον αυτόχειρα υπαστυνόμο, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του.

Ενώπιων ανακρίτριας θα βρεθεί και άτομο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας βασίζεται στα συμπεράσματα διαχειριστικού ελέγχου, ενώ αφορά πράξεις, όπως ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος κ.ά.

