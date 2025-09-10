Νέο βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Καρέ-καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τη στιγμή που ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία παρασύρει και τραυματίζει αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Στο βίντεο φαίνεται συμβατικό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. με αναμμένο φάρο, ενώ δύο αστυνομικοί κατεβαίνουν για έλεγχο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το πολυτελές αυτοκίνητου του νεαρού επιχειρεί να παρακάμψει το όχημα από αριστερά, χτυπώντας τον 57χρονο αστυνομικό που βρισκόταν μπροστά του.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εκβιαστών εντόπισαν τον 20χρονο να συμμετέχει σε κόντρα με άλλο ΙΧ. Παρά το σήμα να σταματήσουν, οι δύο οδηγοί ανέπτυξαν ταχύτητα για να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη, με τον οδηγό του έτερου αυτοκινήτου να συλλαμβάνεται, ενώ ο 20χρονος συνέχισε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς

Ο νεαρός εξαφανίστηκε στα στενά, όμως λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε κοντά στο Χίλτον, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πηγή: iefimerida.gr