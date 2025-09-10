Αποκαλύψεις για τον ύποπτο θάνατο βρέφους – Ο ιατροδικαστής ήταν ο ίδιος με τις υποθέσεις Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου

Ολοένα και περισσότερες είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο βρέφους, το οποίο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση έφερε σημάδια κακοποίησης, αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου του μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Ο ιατροδικαστής που έκανε τη λάθος διάγνωση, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 10/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ήταν ο ίδιος στις υποθέσεις Ρούλας Πισπιρίγκου και Ειρήνης Μουρτζούκου.

Τα ευρήματα στο 2,5 μηνών βρέφος:

Πρώτη εξέταση:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς.

Μώλωπες δεξιά στο μέτωπο.

Εκδορά στη μύτη αριστερά.

Βυθοσκόπηση:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή.

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα.

Μαγνητική Εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία.

Υπαραχνοειδής αιμορραγία.

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές.

Οι γονείς πήγαν το 2,5 μηνών παιδί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων γιατί είχε πρόβλημα με την αναπνοή του, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο το παιδί να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Ρίου.

Εκεί ξεκίνησε η εξέταση από τους γιατρούς στο Ρίο. Οι γιατροί εντόπισαν τα παραπάνω στοιχεία, κάλεσαν την αστυνομία και τον εισαγγελέα και ζήτησαν να υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού. Πήγε ο ιατροδικαστής, ο κ. Ανδρέας Γκότσης από την Ιατροδικαστική της Πάτρας – αυτή την υπηρεσία που είχαν βάλει «λουκέτο» προσωρινά οι Αρχές – εξέτασε το παιδί, το οποίο 8 μέρες μετά έχασε τη ζωή του.

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι αυτό το παιδί πέθανε από ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σημειώνεται ότι ο κ. Γκότσης είχε κάνει την ιατροδικαστική εξέταση στα δύο από τα παιδιά τα οποία είχε παραδεχθεί η Ε. Μουρτζούκου ότι σκότωσε – και μάλιστα έβρισκε σε αυτή την περίπτωση παθολογικά αίτια.

