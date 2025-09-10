«Φακελάκια» χωρίς τελος στο ΕΣΥ: Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής και οι κινήσεις του υπουργείου Υγείας

Χωρίς σταματημό είναι τελικώς τα φακελάκια μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, κάτι που αποδεικνύει συχνά πια με τις περιπτώσεις επίορκων γιατρών που καταγγέλλονται και εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές.

Η τελευταία περίπτωση με τον Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου της Αθήνας, ο οποίος φέρεται να ζήτησε φακελάκι προκειμένου να παρακολουθήσει ασθενή, φαίνεται πως αποδεικνύει και στην πράξη ότι οι όποιες κινήσεις του υπουργείου υγείας δεν απέδωσαν και το ΕΣΥ δεν καθάρισε ποτέ από γιατρούς που καταπατούν τον όρκο του Ιπποκράτη.

Άλλωστε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις -όπως ο ίδιος τις αποκάλεσε - που έχει εφαρμόσει για να εξοβελιστούν οι παράνομοι χρηματισμοί μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, τελικώς δεν απέδωσαν.

