Οδοντωτός: Ακινητοποιήθηκε το τρένο στην περιοχή Νιάματα - Σώοι επέστρεψαν οι 26 εγκλωβισμένοι επιβάτες

Ακόμα μία ακινητοποίηση συρμού στον οδοντωτό σιδηρόδρομο εξαιτίας τεχνικού προβλήματος ήρθε να προστεθεί στη σειρά συμβάντων των τελευταίων μηνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train, σήμερα Τρίτη, στις 15:28, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα δρομολογήθηκε εφεδρικός συρμός με τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, και μετέφερε με ασφάλεια τον συρμό με τους 26 επιβάτες στο Διακοπτό, όπου και έφτασε στις 16:50.

Στο Διακοπτό δρομολογήθηκε λεωφορείο της Hellenic Train για όσους επιβάτες επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα.

Ως συνέπεια του νέου συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1337 (Καλάβρυτα - Διακοπτό) δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ η Hellenic Train επισημαίνει ότι διερευνά τα αίτια και αυτού του περιστατικού.

Πηγή: ethnos.gr