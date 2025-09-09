Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους: Το είχαν κακοποιήσει άγρια το 2013, αλλά ο ιατροδικαστής είδε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον ύποπτο θάνατο του μόλις 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα, το 2013, ο οποίος θυμίζει τις υποθέσεις των νεκρών μωρών της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και της Ειρήνης Μουρτζούκου που καθήλωσαν το πανελλήνιο.

Δεν χωράει ανθρώπινος νους το πώς ένα αγοράκι 2,5 μηνών βρήκε τραγικό θάνατο, μετά από 8 μέρες στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου. Το βρέφος στις 30 Δεκεμβρίου 2012 είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα φέροντας σοβαρότατα τραύματα κακοποίησης. Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου 20213, το παιδί κατέληξε, όμως η υπόθεσή του έκλεισε με έναν πολύ αναπάντεχο τρόπο.

Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προβλήματα στην αναπνοή του. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν πολύ σύντομα ότι βρέφος έφερε τραύματα που παρέπεμπαν ξεκάθαρα σε κακοποίηση, και ειδοποίησαν αστυνομία και εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθεί η υπόθεση.

Στο τρισέλιδο πιστοποιητικό θανάτου του παιδιού, αναφέρεται ότι υπάρχει σίγουρη κακοποίηση. Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση του παιδιού, διαπιστώθηκαν:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωπο

Εκδορά στη μύτη αριστερά

Από την βυθοσκόπηση προέκυψαν:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα

Από την μαγνητική εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές

Ενώ από την ακτινογραφία θώρακα:

Παλιά κατάγματα στα πλευρά

Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατο του βρέφους σε παθολογικά αίτια. Ο ιατροδικαστής Γκότσης, γνωστός για από τα πορίσματά του στην υπόθεση Πισπιρίγκου, παρά τα σοβαρότατα τραύματα, στην έκθεση που συνέταξε, έγραψε ως αιτία θανάτου την ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Για την υπόθεση έγινε δικαστήριο στο οποίο γιατροί του νοσοκομείου κατέθεσαν φωτογραφίες ως τεκμήρια για να αποδείξουν ότι το παιδί δολοφονήθηκε. Πάραυτα, με βάση την ιατροδικαστική του Ανδρέα Γκότση, οι γονείς του παιδιού αθωώθηκαν, αφού η αιτία θανάτου του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια.

Παράλληλα, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις θανάτων της τελευταίας πενταετίας και συγκεκριμένα από 1.1.2020, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φυσιολογικά αίτια» και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Πρόκειται για την ευρεία έρευνα η οποία είχε ξεκινήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα κι ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινό «λουκέτο» στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, στην οποία είχαν εκδοθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με τη Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής δικαστικού ρεπορτάζ του MEGA, στα πλαίσια της έρευνας αυτής που διεξάγεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία πρώτα ελέγχθηκαν φάκελοι που αφορούσαν παιδάκια και που η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ήταν παθολογικά αίτια.

Έτσι μόλις πήραν τον φάκελο του συγκεκριμένου βρέφους η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου που εξετάζει τις υποθέσεις -όπως είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος- «σήκωσε τα χέρια ψηλά».

Στο Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται ο φάκελος του βρέφους που πέθανε το 2012, με τα στοιχεία να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης είχε δει μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, το βρέφος είχε εισαχθεί στα τέλη του 2012 στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 έφυγε από τη ζωή.

Οι γιατροί που παρακολουθούσαν το βρέφος στη ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας. Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σημειώνεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονιών του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Μεγάλα ερωτήματα προκύπτουν από την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους αφού 2 χρόνια μετά και το αδερφάκι του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με φρικτά τραύματα, και ευτυχώς επέζησε επειδή ήταν λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία.

Πηγή: newsit.gr