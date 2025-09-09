Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών – Ξυπνά μνήμες από τις υποθέσεις Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου

Πολλά ερωτήματα δημιουργούνται από μία νέα υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, που κινούν υποψίες για ανεπαρκή νεκροψία-νεκροτομή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας.

Ο θάνατος του βρέφους αρχικά είχε αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια. Το πόρισμα όμως δεν φαίνεται να ταυτίζεται με τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε.

Η νέα αυτή υπόθεση ήρθε στο φως κατά την διάρκεια των ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις θανάτων της τελευταίας πενταετίας και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2020, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φυσιολογικά αίτια» μετά την νεκροψία – νεκροτομή και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Αυτή η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα κι αφού είχε ανακοινωθεί το προσωρινό «λουκέτο» στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Σε αυτήν είχαν εκδοθεί οι ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε, όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Όπως φέρνει στο φως η εφημερίδα «ΘΕΜΑ» της Κυριακής , στο πλαίσιο της έρευνας αυτής προέκυψαν στοιχεία για την άγνωστη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών, ο θάνατος του οποίου είχε αποδοθεί αρχικά σε «φυσιολογικά αίτια», πόρισμα όμως που δεν συνάδει με τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε.

Η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης λοιπόν διαβίβασε πρόσφατα στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης σε φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 30/2025, διερευνάται φάκελος που αφορά θάνατο βρέφους, όπου τα ευρήματα από την ιατροδικαστική και παθολογοανατομική εξέταση δεν συνάδουν με τα ευρήματα από τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο».

Όπως αναφέρεται στον φάκελο της υπόθεσης, το βρέφος είχε εισαχθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μετά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Εκεί όμως οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος, όπως άλλωστε και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο Ανδρέας Ηλιάδης, ανακάλυψαν ότι αυτό είχε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, όπως και χτυπήματα εξωτερικά σε όλο του το σώμα. Επιπλέον η ακτινογραφία έδειξε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά του, ενώ βρέθηκε και αιμορραγία στα μάτια του έπειτα από βυθοσκόπηση.

Παρ’ όλα αυτά, ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος έχει ήδη έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από τις 15 Ιουλίου 2025 από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, απέδωσε την αιτία θανάτου του παιδιού σε «παθολογικά αίτια».

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γκότσης είχε διενεργήσει την αρχική ιατροδικαστική έκθεση για δύο από τα βρέφη που ομολόγησε ότι δολοφόνησε η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς και για τον μικρό Παναγιωτάκη. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις είχε αποδώσει την αιτία θανάτου των παιδιών σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση θανάτου του βρέφους, εκτός του ότι έχει τεθεί υπόψη της Εισαγγελίας Πατρών, ερευνάται και από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία από τον νόμο έχει δικαίωμα να επιλαμβάνεται υποθέσεων ιατροδικαστών δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει τον περασμένο Ιούλιο και έχει σκοπό την επανεξέταση εκατοντάδων υποθέσεων θανάτων της τελευταίας πενταετίας οι οποίοι έχουν την ένδειξη «φυσιολογικά αίτια» και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Ποιοι έχουν τεθεί σε αναστολή

Με αυτή την ανακάλυψη, σε απόφαση του κ. Φλωρίδη η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας είχε τεθεί σε καθεστώς αναστολής, ενώ σε αναστολή καθηκόντων είχε τεθεί τόσο ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης όσο και ο προϊστάμενος γραμματείας της ίδιας υπηρεσίας Σταύρος Αρβανιτάκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την τήρηση των αρχείων των ιατροδικαστικών εκθέσεων, τα οποία βρέθηκαν ελλιπή κατά τον επιτόπιο αιφνιδιαστικό έλεγχο κλιμακίου διευθυντικών στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είχαν κατασχεθεί τότε περίπου 4.000 φάκελοι, οι οποίοι τώρα επανεξετάζονται από τη Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως ήταν φυσιολογικά ή όχι τα αίτια θανάτου, όπως αναγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά.

Από τον μέχρι τώρα έλεγχο των 4.000 φακέλων που κατασχέθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά κενά και παραλείψεις, οι οποίες δημιουργούν απορίες για το πώς συντάχθηκαν και με ποια κριτήρια εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά θανάτου.

Τα επαναλαμβανόμενα λάθη

Αξίζει να αναφερθεί ότι προέκυψαν εκατοντάδες πιστοποιητικά-φασόν, προϋπογεγραμμένα και με σφραγίδες, τα οποία ανέγραφαν την αιτία θανάτου και απέμενε μόνο να συμπληρωθούν τα στοιχεία του αποβιώσαντος.

Σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι στους φακέλους δεν υπάρχουν καν βασικά στοιχεία της νεκροψίας και της νεκροτομής, παρότι όλα τα ευρήματα πρέπει να καταγράφονται και να φωτογραφίζονται.

Οι φωτογραφίες είναι ελάχιστες ή δεν υπάρχουν καθόλου στους φακέλους, όπως και άλλα απαραίτητα στοιχεία που να δικαιολογούν την αναγραφόμενη αιτία θανάτου.

Ακόμα μία από τις νέες περιπτώσεις που ανακαλύφθηκε από τη Γενική Διεύθυνση αφορά έναν άνδρα ο οποίος είχε κατάγματα στο κεφάλι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και παρ’ όλα αυτά στο πιστοποιητικό θανάτου αναγράφεται ως αιτία θανάτου η μηνιγγίτιδα.

Πηγή: newsit.gr