«Που να ήξερα τότε που...»: Συγκινεί η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα έξι χρόνια μετά τον θάνατό του

Σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται έξι χρόνια από τον απρόσμενο θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα από καρδιακό επεισόδιο.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην ελληνική μουσική όσο και – κυρίως – στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα συναισθήματά της.

"6#Που να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου" έγραψε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από δίσκους του πατέρα της, αλλά και μια ευχετήρια κάρτα που του είχε γράψει.

Θυμίζουμε πως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Πηγή: antenna.gr