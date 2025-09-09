«Έσκασε» σωλήνας νερού στο ΠΑΓΝΗ και χτύπησε στο κεφάλι ασθενή την ώρα που κοιμόταν...

Ακόμα ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο σήμερα, Τρίτη (9/9/2025), αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, όπου ένας σωλήνας νερού στο ΠΑΓΝΗ έσπασε, με τα νερά να πέφτουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, ο σωλήνας εξερράγη σήμερα τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρκετοί άνθρωποι νοσηλεύονται.

Στις 2 τα ξημερώματα φαίνεται να έσπασε ο αγωγός και να έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Όλοι οι ασθενείς του νοσοκομείου ξυπνήσανε σε κατάσταση σοκ και πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα κατάλαβαν, ένας αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος.

Ο ασθενής δυστυχώς τραυματίστηκε στο κεφάλι και μέσα στις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Παράλληλα, όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε, με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς να προχωρούν στην απομάκρυνση των υδάτων.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο», αναφέρει μιλώντας στο cretapost ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

Ο κ. Βρύσαλης τονίζει πως ανά καιρούς υπάρχουν προβλήματα με τους αγωγούς και πλημμυρίζουν διάφοροι χώροι του νοσοκομείου. «Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος. Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν».

«Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», επισημαίνει σχετικά ο κ. Βρύσαλης.