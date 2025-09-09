«Θα υποστεί τις κυρώσεις» ο οδηγός που αρνήθηκε να βάλει στο ταξί τον σκύλο - οδηγό της Καρολίνας Πελενδρίτου (vid)

Στην ακατανόητη συμπεριφορά από οδηγό ταξί ο οποίος αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο όχημα και ο σκύλος οδηγός της Καρολίνας Πελενδρίτου, μία από τις πιο πετυχημένες αθλήτριες των Παραολυμπιακών Αγώνων (σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς 2024) αναφέρθηκε ο γραμματέας ΣΑΤΑ, Πάρης Ορφανός.

Μιλώντας στο Action24, είπε ότι ο ΣΑΤΑ έχει λάβει υπόψιν το περιστατικό το οποίο χαρακτήρισε καταδικαστέο. «Οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί».

Συμπλήρωσε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις, ενώ είπε ότι στο επάγγελμα έχουν εισχωρήσει παραβάτες.

Η Καρολίνα, που έχει οπτική αναπηρία, αντέδρασε έντονα στην άρνηση του οδηγού ο οποίος αρχικά δικαιολογήθηκε λέγοντας «εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;»

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αντέδρασε η Παραολυμπιονίκης, με τον οδηγό να επιμένει λέγοντας: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η ανάρτηση της Πελενδρίτου έγινε αμέσως viral με δεκάδες σχόλια για τη συμπεριφορά του οδηγού, καθώς ο νόμος 3765/2009 (αλλά και μεταγενέστερες ρυθμίσεις που έχουν γίνει) είναι ξεκάθαρος και όπως αναφέρει: «οι σκύλοι οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, ταξί, αεροπλάνα, πλοία).

Ο σκύλος πρέπει να φέρει σαμάρι/εξάρτυση που τον αναγνωρίζει ως σκύλο οδηγό. Δεν επιτρέπεται στον οδηγό ταξί να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον κόμιστρο. Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει, όχι σε χώρο αποσκευών».

