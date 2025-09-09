Με 190χλμ στο κέντρο της Αθήνας έτρεχε ο γιος επιχειρηματία - «Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του, τον κάλυψαν»

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 20χρονου γιου γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επικίνδυνες κόντρες με πολυτελές αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, κατά τις οποίες εμβόλισε και τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Χαλάνδρι, όπου διασκέδαζε με την παρέα του -τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Αργότερα, επιβιβάστηκαν σε δύο «πειραγμένα» αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων και ξεκίνησαν να κάνουν επικίνδυνες κόντρες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.

Ο 20χρονος, που είχε μαζί του δύο φίλες του ως συνεπιβάτιδες, οδηγούσε με ταχύτητα που έφτανε τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο, αναφέρει η ΕΡΤ. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, ο ένας οδηγός σταμάτησε για έλεγχο, ωστόσο ο 20χρονος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε δύο κόκκινους σηματοδότες και παρέσυρε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Μετά το περιστατικό, ο 20χρονος κατέφυγε στο σπίτι του με ταξί, ενώ φέρεται να έκρυψε το όχημα στον Άλιμο. Οι γονείς του, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον συνόδευσαν σε μια «πομπή» τριών αυτοκινήτων -με τον πατέρα να οδηγεί μπροστά, τον ίδιο στο κέντρο και τη μητέρα από πίσω- με στόχο να μην φαίνονται οι πινακίδες του οχήματός του. Παρά την προσπάθεια, εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙ.ΑΣ και συνελήφθη.

Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως οι αστυνομικοί ήταν ληστές και πως το όχημα σταμάτησε λόγω έλλειψης καυσίμων -κάτι που διαψεύστηκε από τα στοιχεία της έρευνας.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι και αμπούλες αερίου. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Φως σε νέα στοιχεία της υπόθεσης έριξε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για σοβαρότατες καταγγελίες.

Ο ίδιος μίλησε για την απόπειρα συγκάλυψης από τους γονείς, λέγοντας πως «ενήλικες άνθρωποι κάλυψαν το παιδί τους με τρία αυτοκίνητα, αντί να το οδηγήσουν να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό είναι ντροπή».

Επιπλέον, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η μέτρηση αλκοόλ στον 20χρονο έγινε τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό, ωστόσο τα επίπεδα ήταν ήδη πάνω από το όριο, κάτι που επιβεβαιώνει την κατανάλωση ουσιών πριν το συμβάν.

Όπως σημείωσε, ο αστυνομικός που παρασύρθηκε είναι εκτός κινδύνου, αλλά φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κινδύνευσαν και πολίτες, καθώς τα δύο οχήματα παραβίασαν πολλούς ερυθρούς σηματοδότες και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς.

