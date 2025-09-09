Ιερές μπίζνες με κλεμμένα θρησκευτικά κειμήλια - Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στο Μέγα Σπήλαιο (vid)

Το πώς δρούσε η οργάνωση που είχε στηθεί στη Μονή του Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος των μελών της, -με πρωταγωνιστή τον ηγούμενο– προσπαθούν να βρουν τα στελέχη του ελληνικού FBI.

Η εξοργιστική υπόθεση με την πώληση βυζαντινών εικόνων και αρχαίων Ευαγγελίων από τον ηγούμενο της Μονής του Μέγα Σπηλαίου, έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, ειδικά αν συμπεριλάβει κανείς πως κάποια από τα θρησκευτικά κειμήλια που είχαν βγει στο «σφυρί» για σχεδόν 200.000 ευρώ, είχαν κλαπεί από την Σπάρτη.

Η οργάνωση προσπαθούσε να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για 2 σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Οι «ιερές μπίζνες» αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνα του ελληνικού FBI. Αφού έγιναν οι πρώτες καταγγελίες, γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις βυζαντινές εικόνες.

Τότε τα στελέχη της αστυνομίας τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω. Ωστόσο, πίσω από το κύκλωμα φέρεται πως βρίσκεται ακόμη ένας μοναχός και 4 ιδιώτες.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του Μεγάλου Σπηλαίου, οδηγήθηκαν τη Δευτέρα (08.09.2025) στην εισαγγελία Κορίνθου αλλά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, (θεωρείται κακούργημα), υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

«Αιφνιδιαστήκαμε όλοι εδώ στα Καλάβρυτα. Είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία και πολύ κοντά στην κοινωνία των Καλαβρύτων», δήλωσε ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στην οποία υπάγεται η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει την απομάκρυνση τόσο του ηγούμενου όσο και του μοναχού που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και την αντικατάστασή τους.

Ο ρόλος των μελών της οργάνωσης

Πέρα από τον ηγούμενο και τον μοναχό, οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που φέρεται πως ήταν μεσάζοντας, ακόμη έναν άνδρα που κατείχε αρχαία νομίσματα και ένα ζευγάρι, ενεχυροδανειστές στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης έβρισκαν άτομα που είχαν αρχαία αντικείμενα και ήθελαν να τα πουλήσουν. Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως ειδικός εκτιμητής και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, τα πουλούσαν μέσω άγνωστων συνδέσμων στο εξωτερικό.

Ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης φαίνεται πως ήταν ένας 69χρονος, που έπαιρνε τις τελικές αποφάσεις σχετικά με την αγορά, την πώληση και την κοστολόγηση των κειμηλίων. Εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής.

Ένας 59χρονος και ένας 66χρονος είχαν αναλάβει να βρίσκουν άτομα που είχαν αρχαία αντικείμενα. Ο 66χρονος μάλιστα έκανε έρευνες και ανασκαφές για να βρει αρχαία.

3 άτομα ηλικίας 39, 63 και 64 χρόνων είχαν αρχαία αντικείμενα (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος ήταν ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

264 νομίσματα,

14 θρησκευτικές εικόνες,

2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

2 κυνηγετικά όπλα,

262 κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι,

12.810 ευρώ χρυσή λίρα,

2 ζυγαριές ακριβείας,

2 οχήματα,

7 κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός,

18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού για να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων.

