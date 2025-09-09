Τι λέει ο Καραστάθης για τον σεισμό στην Εύβοια: «Δεν αποκλείεται μετασεισμός 4 Ρίχτερ τις επόμενες ώρες»

Για τον χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στα Στύρα Ευβοίας που αναστάτωσε και την Αττική, μίλησε στην τηλεόραση του OPEN, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

Ο σεισμολόγος εμφανίστηκε καθησυχαστικός εξηγώντας ότι η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς αλλά διευκρίνισε ότι είναι πιθανός ένας μετασεισμός των 4 Ρίχτερ.

«Ένας σεισμός 5,2 δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα απλά αυτό που αλλάζει είναι ότι είναι κοντά σε αστική ζώνη, αυτό αναστάτωσε, δεν προκάλεσε καμία ζημιά. Έγινε αισθητός στη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα και στα Νέα Στύρα. Έχει ακολουθηθεί από αρκετούς μετασεισμούς, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 12 με μέγεθος 2 Ρίχτερ. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, κάτι που μας προβληματίζει» είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε πως «είναι νωρίς να πούμε αν είναι ο κύριος σεισμός, θα πρέπει να δούμε την ακολουθία, θεωρώ τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να έχουμε και έναν μετασεισμό της τάξης των 4 Ρίχτερ».

Και κατέληξε: «Είναι μια περιοχή ήπιας σεισμικότητας, δεν έχει καταγραφεί ποτέ ένας πολύ ισχυρός σεισμός. Ωστόσο, κοιτάζουμε πώς εξελίσσεται αν είναι ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε και συνέχεια».

