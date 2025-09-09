Απεργία: Χωρίς ταξί από σήμερα η Αθήνα - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής σήμερα Τρίτη 9 και αύριο Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών με βαν.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) τονίζει ότι η απόφαση αυτή «αφαιρεί ζωτικό χώρο από τα ταξί» και προειδοποιεί με κινητοποιήσεις διαρκείας.

«Ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, εξήγησε πως η συγκεκριμένη απεργία είναι προειδοποιητική, με στόχο να πιέσει την κυβέρνηση να αποσύρει την ΚΥΑ. «Αν δεν καταφέρουμε να την πάρουν πίσω, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», τόνισε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για απεργία διαρκείας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει τη σταδιακή αποδυνάμωση του κλάδου. Όπως σημείωσε, «από το 2018 γνωρίζουμε ότι η τότε αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον κ.Μητσοτάκη, δεν στήριξε τον νόμο 4530, ο οποίος έβαζε τάξη στον χώρο και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα, αντί να ανοίξουν δημόσιο διάλογο, εξέδωσαν μια ΚΥΑ που πλήττει ευθέως τα ταξί».

«Πλιάτσικο μέσω του τουρισμού»

Η ΚΥΑ, σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, ουσιαστικά μεταβιβάζει μέρος του μεταφορικού έργου των ταξί στα βαν, χωρίς να έχουν καθοριστεί βασικοί κανόνες λειτουργίας. «Δεν δημιουργήθηκε μητρώο, δεν ορίστηκε ανώτατος αριθμός οχημάτων, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές του», υποστήριξε ο πρόεδρος του Συνδικάτου.

Ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για έλλειψη φορολογικού ελέγχου, καταγγέλλοντας ότι πολλά στοιχεία «σβήνονται» ή δεν καταγράφονται ποτέ. «Πρόκειται για πλιάτσικο μέσω του τουρισμού, που πλήττει άμεσα τις διαδρομές των ταξί και αποφέρει δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εκτός του νόμιμου συστήματος», ανέφερε.

Κατηγόρησε, επίσης, το υπουργείο ότι με την απόφασή του παραβιάζει το Σύνταγμα, αφού επιτρέπει σε άλλες μορφές μεταφοράς να λειτουργούν χωρίς τους ίδιους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν για τα ταξί. «Οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να λογοδοτήσουν», σημείωσε με έμφαση.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 48ωρης απεργίας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μετακινήσεις από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Η απεργία ξεκινά στις 6 το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 6 το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου. Τα ραδιοταξί της Αθήνας θα αναλάβουν τη μεταφορά ασθενών, ενώ τα οχήματα που θα παραμένουν σε υπηρεσία θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος.

Το Συνδικάτο ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, θα προχωρήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με απεργία διαρκείας.

Πηγή: ethnos.gr