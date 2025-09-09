Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Ταρακουνήθηκαν Στύρα και Αττική - Συνεχείς μικροί μετασεισμοί, καθησυχαστικοί οι ειδικοί

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα.

Ισχυρός σεισμόςστην Εύβοια λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025 ταρακούνησε την περιοχή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Αττική.

Mετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8.

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 00.30, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Στύρα εντοπίστηκαν υλικές ζημιές σε ένα κατάστημα. Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με τη συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιούν επισκέψεις σε χωριά της Εύβοιας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές σε κτίρια ή υποδομές.

Τι λένε στο ethnos.gr κάτοικοι της περιοχής

Το ethnos.gr επικοινώνησε με τον δήμαρχο Καρύστου, Λευτέρη Ραβιόλο ο οποίος όπως είπε «δεν έχουν δοθεί ακόμα αναφορές για ζημιές» ωστόσο, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα χωριά και τους οικισμούς της περιοχής, συλλέγοντας αναφορές για τυχόν προβλήματα ή καταστροφές, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης.

«Δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Μας τρόμαξε πολύ και η βοή. Είναι αρκετός κόσμος έξω από τα σπίτια. Οι πελάτες μας είναι ψύχραιμοι. Οι ξένοι μη σας πω πως το διασκεδάζουν αλλά όλοι είμαστε ταραγμένοι. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δεν έχω ακούσει κάτι για ζημιές», είπε στο ethnos.gr ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στα Νέα Στύρα.

Η σεισμική δραστηριότητα υπενθυμίζει την ανάγκη για ψυχραιμία και ετοιμότητα. Να σημειωθεί πως η περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε διέγερση καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και τα επίκεντρα των σεισμών κοντά στα χωριά Ζάρακες και Τσακαιούς.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας - Δεν δίνει μεγάλους σεισμούς η περιοχή

Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 00.30 στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως τόνισε, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».

«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές»

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια ούτε για τραυματισμούς». Παράλληλα, τόνισε πως «οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» από τη σεισμική δόνηση.

Ο δήμαρχος Καρύστου δήλωσε στο evima.gr: «Μετά τη σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως ότου το φαινόμενο να εκτονωθεί εφιστούμε την προσοχή σε κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης. Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρωτίστως χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Στύρων, Νίκος Δρακογιάννης, υπογράμμισε ότι κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές από τα Στύρα και συνεργεία του Δήμου Καρύστου βρίσκονται ήδη στην περιοχή για να ελέγξουν και να καταγράψουν τυχόν ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Στύρων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 13,6 χιλιόμετρα.

Πηγή: ethnos.gr