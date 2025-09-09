Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας: «Δεν υπάρχει εμφανής εικόνα για ζημιές - Ασφαλείς οι συμπολίτες»

«Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες» σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας.

Πληροφορίες για την κατάσταση στις περιοχές της νότιας Εύβοιας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης.

Μιλώντας σε εκπομπή του Mega, ο κ. Κελαϊδίτης ανέφερε πως «είμαστε αρκετά αναστατωμένοι. Εμείς από τη Χαλκίδα τον καταλάβαμε τον σεισμό πάρα πολύ δυνατό».

«Μιλώντας τα πρώτα λεπτά με τους προέδρους των οικισμών των Νέων Στύρων και των Στύρων, ενημερωθήκαμε με ανακούφιση ότι δεν υπάρχει κάποια εμφανή εικόνα για ζημιές ούτε κάποιος συμπολίτης μάς είχε κάποιο θέμα με την ασφάλειά του. Παρ ’όλα αυτά, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε», πρόσθεσε για να καταλήξει πως «οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες και γιατί μπορεί να προκύψει κάποιο ζήτημα που έχει προκληθεί από το σεισμό, και γιατί μπορεί να ακολουθήσει και κάποιο άλλο συμβάν. Μέχρι στιγμής, οι μετασεισμοί είναι μικρότεροι. Η Πυροσβεστική δεν έχει κάποιο σήμα για βοήθεια».

Πηγή: newsbomb.gr