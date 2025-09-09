Σεισμός τώρα στα Νέα Στύρα - Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 9/9), σε περιοχή της νότιας Εύβοιας.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 4 χλμ. βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα.

5,1 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 5,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 9,8 χλμ., και επίκεντρο τα 5 χλμ. βόρεια από τα Νέα Στύρα.

Πηγή: newsbomb.gr