Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Την έκπτωση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τον θρόνο της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά αποφάσισε ομόφωνα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δεν παρέστη σήμερα, όπως είχε κληθεί, για απολογία ενώπιον της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων,﻿ καθώς βρίσκεται στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου για τον Δαμιανό:﻿

«Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνεκλήθη σήμερον, 8ην Σεπτεμβρίου 2025 (ν.ἡ.), κατὰ τὴν κανονικὴν τάξιν, ἀναμένουσα τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὡς ἔδει συμφώνως πρὸς τὰ κανονικὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, πλὴν ὅμως ἐκεῖνος, ἤδη ἀναχωρήσας καὶ ὤν ἐγκατεστημένος εἰς Ἀθήνας, δὲν παρέστη.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀπὸ 30ῆς Ἰουλίου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀπόφασιν τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος περὶ τῆς παύσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐκ τῆς ἡγουμενίας, ὡσαύτως καὶ τὴν ἀπὸ 31ης Ἰουλίου ἐπίσημον ἔγκλησιν αὐτῆς, στηριζομένην ἐπὶ τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων, εἰς ἃ ὑπέπεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔτι δὲ καὶ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσαν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, ἐξ ἧς σαφῶς καὶ ἀναμφιβόλως συνάγεται ἡ πρόθεσις καὶ ἑκουσία παραίτησίς του, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τὴν ἔκπτωσιν αὐτοῦ ἀπὸ τὸν θρόνον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ, καθορίζουσα ὅπως ἡ προσαγόρευσις τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου ἔσται ἐφ’ ἑξῆς «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ».

Ὁ Μακαριώτατος, λαβών ὑπ’ ὄψιν τὴν πρόθεσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὅπως παραιτηθῇ τὴν Παρασκευὴν 12/9/2025, ἵνα διευκολύνῃ τὰς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου, δεικνύων ἐμπράκτως τὴν διάθεσίν του διὰ τὴν ἐξομάλυνσιν τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ καὶ τὴν κανονικὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐκλογῆς, καθὼς καὶ τὴν προκεχωρημένην ἡλικίαν του, ἐν πνεύματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἀπερχόμενον ἱεράρχην, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἡ προσαγόρευσις «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ» ἰσχύσῃ ἀπὸ τῆς 12ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Τὸ Πατριαρχεῖον, ὡς φιλόστοργος μήτηρ καὶ τροφός, ἐπέδειξεν μεγαθυμίαν, ἀγάπην καὶ κατανόησιν, ἀκόμη καὶ εἰς στιγμὰς διασαλεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ὁ Μακαριώτατος, ὡς φιλεύσπλαχνος Πατὴρ καὶ Πατριάρχης, μεριμνᾷ πρωτίστως διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅθεν ἡ Σύνοδος εὔχεται ἐκ βαθέων εἰς τὸν ἀποχωροῦντα Ἀρχιεπίσκοπον μακροημέρευσιν καὶ πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν ἐκ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ καλεῖ τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα ὅπως προβῇ εἰς τὰ δέοντα, συμφώνως πρὸς τὰς κανονικὰς διατάξεις καὶ τὴν παράδοσιν αὐτῆς».

Σημειώνεται ότι ο Δαμιανός βρίσκεται στην Ελλάδα καθώς παρελήφθη με αποστολή του ΥΠΕΞ υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή με ειδικό αεροσκάφος από την Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους μαζί με 9 μοναχούς, που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα παραιτηθεί από τη θέση του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιεί πως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου θα συνέλθει η γενική συνέλευση των Πατέρων της Μονής, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

