Καλάβρυτα: Ο θησαυρός που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Ένα αληθινό «θησαυροφυλάκιο» θρησκευτικών και αρχαιολογικών κειμηλίων αποκαλύφθηκε κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., που ακολούθησαν τις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης με επικεφαλής τον ηγούμενο του Μεγάλου Σπηλαίου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δεκάδες αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, αποδεικνύοντας την έκταση και την οργάνωση της παράνομης δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 264 νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, 2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, 2 κυνηγετικά όπλα, 262 κυνηγετικά φυσίγγια και 12.810 ευρώ.

Για την σύλληψη της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Κυριακή (7/9), σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 6μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Πώς δρούσε ο οργάνωση

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος των μελών

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-264- νομίσματα,

-14- θρησκευτικές εικόνες,

-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,

-3- αρχιερατικά εγκόλπια,

επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

-2- κυνηγετικά όπλα,

-262- κυνηγετικά φυσίγγια,

μαχαίρι,

-12.810- ευρώ

χρυσή λίρα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

2- οχήματα,

-7- κινητά,

τάμπλετ,

φακός και μεγεθυντικός φακός,

-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και

πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Η προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μάρτυρας περιγράφει πώς εξαφανίζονταν οι εικόνες

Ο ηγούμενος ιερουργούσε και ως ιερέας στην εκκλησία της Ζαχλωρού. Σύμφωνα με μαρτυρία στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» πριν από καιρό τους ανακοίνωσε ότι βρήκε κάτω από την Αγία Τράπεζα τρεις σπάνιες εικόνες του 17ου και του 18ου αιώνα και ότι θα τις πάρει στο μοναστήρι, ώστε να τις συντηρήσουν. Έκτοτε οι εικόνες εξαφανίστηκαν.

«Σε παρελθόντα χρόνο είχε ανακοινώσει ο ηγούμενος ότι βρήκε 2-3 εικόνες και ότι τις παίρνει από την εκκλησία και τις πάει στο μοναστήρι, να τις επισκευάσει, να τις συντηρήσει και να τις βάλει στην αίθουσα των κειμηλίων. Πηγαίναμε στο μοναστήρι, κάναμε λειτουργίες, κάναμε βόλτα από τα κειμήλια, αλλά δεν είχαμε προσέξει εικόνα να γράφει με λεζάντα “εικόνα της Ιεράς Μονής Εσοδειών Θεοτόκου της Κοινότητας Κάτω Ζαχλωρούς 17-18 αιώνα», επεσήμανε κάτοικος της περιοχής στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

«Όταν υπάρχει μία επιτροπή στην εκκλησία πώς την παρακάμπτει; Και χωρίς να συνταχθεί ένα πρωτόκολλο, ένα έγγραφο, απλά ενημερώνει ότι προκειμένου να μην χαθούν και να μη χαλάσουν από την υγρασία τις παίρνω απάνω. Πήρε μόνος του την απόφαση. Παρόμοιες εικόνες υπήρχαν στην κοινότητα Κερπινής και στην κοινότητα Ρογγούς. Αφαιρέθηκαν για να πάνε στο μοναστήρι», τόνισε.

Η ανακοίνωση της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου.

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, μιλώντας στο kalavrytanews.com, εξήγησε πως ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Πηγή: ethnos.gr