Τέμπη: Στον εφέτη ειδικό ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια – Στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία για τους πρώην γενικούς γραμματείς

Στον εφέτη ειδικό ανακριτή διαβίβασε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου σχετικά με την πυρασφάλεια της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του γερμανικού εργαστηρίου σχετικά με την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν εξαιρετικά υψηλός, ιδίως στα βαγόνια Β2 και Β4.

Παράλληλα, ο εφέτης ανακριτής διαβίβασε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα τα στοιχεία που αφορούν τους επτά γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών για την περίοδο 2016 – 2023, ώστε το δικαστικό συμβούλιο που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες από αρεοπαγίτες δικαστές να αποφανθεί σχετικά με την υπόθεση που αγγίζει τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή σε σχέση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει αν μαζί με τον κ. Καραμανλή εξεταστούν και οι γενικοί γραμματείς με την ιδιότητα του συμμετόχου, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή σε περίπτωση που κριθεί ότι η ευθύνη τους είναι αυτοτελής τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος έρευνας για τους συγκεκριμένους εφτά.

Να σημειωθεί πως η κύρια ανάκριση έκλεισε με 36 κατηγορουμένους.

Πηγή: newsit.gr