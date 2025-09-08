Ειρήνη Μουρτζούκου: «Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό» επιμένει η μητέρα του Παναγιωτάκη

Με την Ειρήνη Μουρτζούκου να αφήνει υπονοούμε τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί η μητέρα του μικρού Παναγιώτη να ευθύνεται για τον θάνατό του και όχι εκείνη, τις επόμενες ημέρες η μαμά του άτυχου παιδιού αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στο Ανθρωποκτονιών, για τα μοιραία γεγονότα.

Ο μικρός Παναγιώτης, σύμφωνα με το νέο πόρισμα για το θάνατό του, έπεσε θύμα δολοφονίας και ο θάνατός του οφείλεται σε ασφυξία. Μέσα στο σπίτι, τις τελευταίες στιγμές του παιδιού, βρίσκονταν η μητέρα του και η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία όμως, αρνείται κατηγορηματικά ότι πείραξε το μικρό αγόρι. Αφήνει ξεκάθαρες αιχμές δηλαδή, για την μητέρα του παιδιού…

«Αυτές οι δύο ξέρουν τι έγινε με το παιδί», είπε στο LiveNews ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη.

Όπως είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο ο δικηγόρος της μητέρας του αγοριού «η Ειρήνη δημοσίως έχει δηλώσει ότι ήταν οι δύο γυναίκες, αλλά στο δωμάτιο με τον Παναγιώτη ήταν μόνο αυτή».

Σύμφωνα με τον κύριο Ντούγκα, η Μουρτζούκου προσπαθεί να ρίξει αλλού την ευθύνη «ή γιατί θέλει να εκδικηθεί την εντολέα μου γιατί είχαν δώσει τέλος στη σχέση τους ή για να μην χαλάσει τις σχέσεις με την γιαγιά του παιδιού».

Υπενθυμίζεται ότι την γιαγιά του παιδιού, η Ειρήνη Μουρτζούκου την θεωρεί δεύτερη μητέρα της και μάλιστα την αποκαλεί μαμά.

24 ώρες πριν τον θάνατο του Παναγιωτάκη, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Ένας από αυτούς, μίλησε στο LiveNews, τονίζοντας ότι θα καταθέσει την αλήθεια. «Απολύτως τίποτα δεν έχω να φοβηθώ. Να μάθουμε για αυτό το παιδάκι, να ηρεμήσει η ψυχούλα του. Όποιος φταίει να πληρώσει» είπε μεταξύ άλλων.

Η ίδια η μητέρα του Παναγιωτάκη, σχολίασε για τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση: «Περιμένουμε τι άλλο θα σκαρφιστεί η Ειρήνη. Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό. Ζητώ Δικαιοσύνη και θα το πάω μέχρι τέλος με τον δικηγόρο μου για το παιδί μου».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μα καμία αμφιβολία, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός παρά μόνο ο μηχανισμός του ασφυκτικού θανάτου».

Όπως είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο παιδάκι πρέπει να έγινε «απόφραξη των αεροφόρων οδών. Προφανώς χρησιμοποιήθηκε κάποιο μαλακό μέσο (τύπου μαξιλάρι) για να μην αφήσει κακώσεις».

Πηγή: newsit.gr