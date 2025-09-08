Καλάβρυτα: Το παρασκήνιο της έρευνας για τον ηγούμενο - Μάρτυρας περιγράφει πώς εξαφανίζονταν οι εικόνες

Για εκποίησης πολιτιστικής περιουσίας, που τιμωρείται με 10 χρόνια φυλάκισης, κατηγορούνται ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου και ο βοηθός του, που επιχείρησαν να πουλήσουν έναντι 200.000 ευρώ δύο ευαγγέλια, που χρονολογούνται το 1777 και το 1761 αντίστοιχα και 17 σπάνιες εικόνες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από πληροφορίες, που έφτασαν στην αστυνομία για βοσκό που επιχειρούσε να πουλήσει χρυσά νομίσματα. Από τον βοσκό έφτασαν στους δύο μοναχούς.

Ο ηγούμενος ιερουργούσε και ως ιερέας στην εκκλησία της Ζαχλωρού. Σύμφωνα με μαρτυρία στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» πριν από καιρό τους ανακοίνωσε ότι βρήκε κάτω από την Αγία Τράπεζα εκκλησίας τρεις σπάνιες εικόνες του 17ου και του 18ου αιώνα και ότι θα τις πάρει στο μοναστήρι, ώστε να τις συντηρήσουν. Έκτοτε οι εικόνες εξαφανίστηκαν.

«Σε παρελθόντα χρόνο είχε ανακοινώσει ο ηγούμενος ότι βρήκε 2-3 εικόνες και ότι τις παίρνει από την εκκλησία και τις πάει στο μοναστήρι, να τις επισκευάσει, να τις συντηρήσει και να τις βάλει στην αίθουσα των κειμηλίων. Πηγαίναμε στο μοναστήρι, κάναμε λειτουργίες, κάναμε βόλτα από τα κειμήλια, αλλά δεν είχαμε προσέξει εικόνα να γράφει με λεζάντα “εικόνα της Ιεράς Μονής Εσοδειών Θεοτόκου της Κοινότητας Κάτω Ζαχλωρούς 17-18 αιώνα», επεσήμανε κάτοικος της περιοχής στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

«Όταν υπάρχει μία επιτροπή στην εκκλησία πώς την παρακάμπτει; Και χωρίς να συνταχθεί ένα πρωτόκολλο, ένα έγγραφο, απλά ενημερώνει ότι προκειμένου να μην χαθούν και να μη χαλάσουν από την υγρασία τις παίρνω απάνω. Πήρε μόνος του την απόφαση. Παρόμοιες εικόνες υπήρχαν στην κοινότητα Κερπινής και στην κοινότητα Ρογγούς. Αφαιρέθηκαν για να πάνε στο μοναστήρι», τόνισε.

Η ανακοίνωση της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

«Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου.

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, μιλώντας στο kalavrytanews.com, εξήγησε πως ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

