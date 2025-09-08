Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας – «Ποτέ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό», λέει ο πατέρας του

Κινηματογραφική καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων και στον τραυματισμό ενός αστυνομικού συνέβη στο κέντρο της Αθηνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί, έκαναν κόντρες σε… όλο το λεκανοπέδιο αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών που προσπαθούσαν να τους σταματήσουν και τους καταδίωξαν.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, καταγράφουν την τρελή πορεία του 20χρονου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο πατέρας του 20χρονου και επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή Live News για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος του και για τις πράξεις που του καταλογίζονται κάνοντας λόγο για υπερβολές.

Τι είπε στο MEGA ο πατέρας του 20χρονου:

«Το αυτοκίνητο είναι της εταιρείας, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε αλλά δεν έγιναν έτσι όπως γράφονται. Αν όντως τα έχει κάνει αυτά, ζητάμε συγγνώμη στον άνθρωπο. Αν αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι είναι πλαστικά σφαιράκια, είναι από το paint poll», ανέφερε ο πατέρας του 20χρονου.

Οι δύο νεαροί, ο 20χρονος οδηγός και ο νεαρός φίλος του στο μαύρο όχημα, κατηγορούνται ότι έκαναν κόντρες από την Αττική Οδό μέχρι το ύψος του Χίλτον και το Περιστέρι. Αγνοούσαν για ώρα τα σήματα των αστυνομικών που άρχισαν να τους καταδιώκουν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Ο γιος του επιχειρηματία, φέρεται κάποια στιγμή να πάτησε το γκάζι και να παρέσυρε αστυνομικό που είχε βγει από το περιπολικό στο δρόμο.

Αμέσως μετά ο γιος του επιχειρηματία κατευθύνθηκε στα νότια προάστια. Φέρεται να πάρκαρε το αυτοκίνητο σε ένα στενό και να επέστρεψε σπίτι του με ταξί.

«Δεν έχω δει ακόμα τον γιο μου και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Ξέρω ότι ο αστυνομικός είναι καλά», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

«Δεν έχει ξανά γίνει κάτι παρόμοιο ποτέ. Το παιδί έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει μια σχολή και είναι πολύ εργατικό. Από μικρός δουλεύει μαζί μου, ποτέ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία, επέβαιναν σύμφωνα με την αστυνομία και δυο ανήλικες φίλες του. Δυο 17χρονες που φέρονται να είδαν την παράσυρση του αστυνομικού από τον ασυνείδητο οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ανέφερε μετά τη σύλληψή του, ότι δεν σταμάτησε, επειδή πέρασε το όχημα της ασφάλειας για αυτοκίνητο ληστών, ενώ στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί για το όχημα που έκρυψε στα νότια προάστια φέρεται να είπε ότι είχε ξεμείνει από βενζίνη.

Το Live News αποκάλυψε ότι ο 20χρονος είπε στην κατάθεσή του ότι δεν κατάλαβε τους αστυνομικούς, επειδή -όπως είπε- έβγαλαν όπλα και σχετικά με τους γονείς του ανέφερε ότι πήγαν μαζί να πάρουν το όχημα που οδηγούσε από τον Άλιμο και πως μετά θα πήγαιναν σε αστυνομικό τμήμα.

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν. Μετά το περιστατικό, πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν. Πήγα στον Άλιμο όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκαν με τους γονείς μου. Οι γονείς μου παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα μέχρι που με σταματήσατε».

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που εντόπισαν το όχημα του 20χρονου την επόμενη μέρα το πρωί στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου τους δόθηκε η εντύπωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι είναι σαν να ήθελαν να κρύψουν το ΙΧ και να μην φαίνονται οι πινακίδες του.

