Η ανακοίνωση της κλινικής για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Σε διευκρινίσεις για το περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή, προχώρησε με ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική στην οποία έλαβε χώρα το περιστατικό.

Αναλυτικά:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ευρωκλινικής.

Τέλος, η Ευρωκλινική επισημαίνει ότι «η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

Υπενθυμίζεται πως αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ήδη οι αρμόδιες διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες είναι ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μια νοσηλεύτρια. Οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμπελοκήπων».

Πηγή: cnn.gr