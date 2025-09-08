Καλάβρυτα: «Ξηλώθηκε» ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ηγουμένου μονής στα Καλάβρυτα, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να πουλήσει σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στην οποία υπάγεται η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει την απομάκρυνση τόσο του ηγούμενου όσο και του μοναχού που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και την αντικατάστασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας και ένας μοναχός που συνελήφθησαν επιχείρησαν να πουλήσουν 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια που χρονολογούνται από το 1700 μ.Χ., ζητώντας το ποσό των 200.000 ευρώ με τη μία μάλιστα εικόνα να φέρεται ότι είχε κλαπεί από εκκλησία της Σπάρτης.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., όταν μια αστυνομικός εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη αγοραστής για να «κλείσει» τη συμφωνία. Ο ιερέας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση έχει πάρει ήδη το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

«Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, μιλώντας στο kalavrytanews.com, εξήγησε πως ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, κινητοποίησαν τις αρχές να στήσουν την επιχείρηση ώστε να πέσουν στα δίχτυα τους οι εμπλεκόμενοι.

Γυναίκα αστυνομικός παριστάνοντας την ενδιαφερόμενη, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις βυζαντινές εικόνες.

Τότε ακριβώς του πέρασαν και χειροπέδες.

Από την έρευνα φάνηκε πως στο κύκλωμα εμπλέκεται ένας ακόμη μοναχός και 4 ιδιώτες. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτούς είναι άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του και ο μεσάζοντας.

