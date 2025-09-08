Στην εντατική ασθενής ιδιωτικής κλινικής μετά από μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος - Το κατάλαβε η σύζυγός του, τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο γιατρών και μιας νοσοκόμας ιδιωτικού θεραπευτηρίου προχώρησε η Άμεση Δράση μετά από μετάγγιση λάθους ομάδας αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσοκόμα ξεκίνησε να κάνει μετάγγιση της λάθος ομάδας αίματος σε 67χρονο ασθενή, όταν η σύζυγός του το αντιλήφθηκε.

Άμεσα η διαδικασία διακόπηκε, ωστόσο, είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 26χρονη νοσοκόμα, ένας 50χρονος γιατρός και μία 32χρονη γιατρός για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Αυτό είναι ένα ακόμη περιστατικό που αφορά λάθος μετάγγιση αίματος, καθώς στις αρχές Ιουλίου μία 62χρονη έχασε τη ζωή της εξαιτίας ίδιου συμβάντος.

