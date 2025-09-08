Άνθρωπος, το χειρότερο ζώο: Εγκατέλειψαν τρία σκυλιά σε κυνοκομείο πετώντας τα από καρότσα (vid)

Τα έχουμε πει και ξαναπεί για την ασέβεια που δείχνουν οι άνθρωποι στα ζώα, το περιβάλλον, ακόμα και τον διπλανό τους, γεγονός που τους καθιστά ως το πιο εγωιστικό πλάσμα στη Γη.

Το τελευταίο παράδειγμα που αποδεικνύει του λόγου το αληθές έρχεται από τη Λήμνο, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα περιστατικό βάναυσης εγκατάλειψης ζώων.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές» και έχει προκαλέσει κύμα οργής στην τοπική κοινωνία.

Φορτηγάκι φαίνεται να πλησιάζει κυνοκομείο όπου ζουν αδέσποτα ζώα και τρία σκυλιά εγκαταλείπονται με τον πιο βάναυσο τρόπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον προσωρινό χώρο φύλαξης του Δήμου, ενώ το Σωματείο επισημαίνει ότι οι δράστες έχουν καταγραφεί καθαρά στο οπτικό υλικό. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε η υπόθεση να προωθηθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Το Φιλοζωικό Σωματείο υπογραμμίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες και καλεί την τοπική κοινωνία να στηρίξει τους εθελοντές και τα ζώα που προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν απέναντι στην αδιαφορία και την κακοποίηση.