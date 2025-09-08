Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που άνδρας βγάζει καραμπίνα και απειλεί παιδιά - Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ προκαλεί περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου άνδρας βγήκε από το σπίτι του κρατώντας καραμπίνα και απείλησε παιδιά, επειδή, όπως υποστήριξε, τον ενοχλούσε η φασαρία τους.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στο βίντεο καταγράφεται ο άνδρας να ανοίγει εκνευρισμένος την πόρτα του σπιτιού του, κρατώντας μια καραμπίνα. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς το απέναντι παρκάκι, όπου βρισκόταν μια παρέα ανήλικων παιδιών. Οι μάρτυρες αναφέρουν ότι τα παιδιά έκαναν θόρυβο, γεγονός που εξαγρίωσε τον ένοπλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο άνδρας πλησίασε το σημείο και με την παρουσία του όπλου επιχείρησε να εκφοβίσει τους ανήλικους. Αφού απείλησε την παρέα, επέστρεψε στην κατοικία του, κρατώντας ακόμη την καραμπίνα.

Πηγή: ethnos.gr