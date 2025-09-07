Χανιά: Κρατούμενος επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του - Η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση

Ακόμη ένα βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δράση της περιβόητης Mαφίας της Κρήτης.

Στο υλικό που παρουσίασε το Ertnews, φαίνεται μέλος της εγκληματικής ομάδας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τον πλησιάζει πελάτης, με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Μετά τις απολογίες τους, 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, πήραν το δρόμο για την φυλακή. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται να βοηθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης Ποινών.

«Τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο» χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι το τέλος θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θησαυρός».

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

«Εδώ μιλάμε, όπως λένε, μία εγκληματική οργάνωση και μας είχαν εμένα και τον αδελφό μου αρχηγούς. Απ' ό,τι αποδείχτηκε, όχι αρχηγοί δεν είμαστε, αλλά ούτε ο τελευταίος παρκαδόρος. Δεν έχουμε την παραμικρή σχέση. Από τα εκατό άτομα, μπορεί να γνωρίζαμε κάνα δύο, γιατί τα Χανιά είναι μικρά. Δεν είναι μεγάλα κι αυτοί δεν ήτανε με ναρκωτικά, καμία σχέση», είπε αρχικά, ενώ για τα 175 στρέμματα της Αγίας Τριάδας πρόσθεσε:

«To '16 μας φώναξε ο Μητροπολίτης τότε που ήταν εν ζωή, πριν πεθάνει, και μας είπε ότι κατέχουμε παράνομα την περιουσία της Εκκλησίας, που εμείς την είχαμε ήδη πολλά χρόνια, από την οικογένειά μου. Παρά πολλά χρόνια.

Λέμε ότι έχουμε τα συμβόλαιά μας, έχουμε τους τίτλους μας. Φέρτε μας κι εσείς τα συμβόλαιά σας να πάμε δικαστικά και σε όποιον ανήκουν, να πάρει την περιουσία του. Δεν ήρθαν ποτέ».

Αναφορικά με τις κατηγορίες περί εκβιασμών είπε: «Ποιον να εκβιάσουμε; Δείξ'τε μου ποιον να εκβιάσουμε να σας πω αμέσως τον λόγο. Εμείς φτάσαμε να προσπαθούμε να απολογούμαστε για την περιουσία που έχουμε από τον παππού μου».

Σχετικά με τα βίντεο είπε: «Αυτό είναι ψεύτικο. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει η φωνή, δεν είναι δικιά μου, αλλά τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ρητός και κατηγορηματικός.

Οι αρχιμανδρίτες τρώγονται ποιος θα πάρει τη θέση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη. Έχουν βγάλει ένα σωρό σκάνδαλα και μας έχουν βάλει εμάς στη μέση για τα δικά τους σκάνδαλα».

Κλείνοντας, ο φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας της Κρήτης ανέφερε: «Το ότι έχουμε φίλους, γνωστούς, κάνουμε παρέα, κάποιους τους γνωρίζουμε, κάποιους απλά τους έχουμε δει μία φορά, δεν σημαίνει κάτι. Αν εσείς κατέβετε αύριο δήμαρχος και να με πάρεις να μου πεις "κύριε... κατεβαίνω δήμαρχος στη Γλυφάδα, στη Βούλα. Μπορείτε να με βοηθήσετε;" και εγώ πάρω πέντε γνωστούς μου και πω βοηθήστε την κυρία τάδε, μπορείτε να μου πείτε που είναι το παράνομο;».

Για τις επιτυχίες του «ελληνικού FBI» και την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων μίλησε στη ΔΕΘ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Δέκα μήνες λειτουργίας μας, χίλιες συλλήψεις, εφτακόσιες προφυλακίσεις, εκατομμύρια κατασχέσεις, χιλιάδες κιλά τόνους ναρκωτικά, πόλεμος, στις μαφιόζικες ομάδες, πόλεμος στη μαφία», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: iefimerida.gr