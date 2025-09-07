Θεσσαλονίκη: Ένοπλος απείλησε με καραμπίνα νεαρούς σε πάρκο γιατί έκαναν φασαρία – Βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο αποψινό (07.09.2025) κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, καταγράφεται η στιγμή που ο εν λόγω άνδρας βγαίνει εκνευρισμένος από το σπίτι του, σε γειτονιά της Θεσσαλονίκη, κρατώντας μία καραμπίνα στο χέρι.
Ο ένοπλος βγαίνει από το σπίτι του και κατευθύνεται με το όπλο στο χέρι στο απέναντι παρκάκι.
Εκεί, όπως ανέφεραν μαρτυρίες, βρίσκονταν μία παρέα ανήλικων παιδιών, η οποία φαίνεται πως έκανε φασαρία και ενόχλησε τον άνδρα.
Ο ένοπλος αφού εκφόβισε τα παιδιά με την καραμπίνα, επέστρεψε στην κατοικία του.
