Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Λαγόμανδρα – Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ήχησε 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στη Χαλκιδική σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rhess.gr, η φωτιά καίει καλαμιές μέσα σε ρέμα στην περιοχή Τριπόταμος, κάτω από τον δρόμο προς την πλευρά της θάλασσας.

Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες δεν απειλούνται.

