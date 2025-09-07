Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Λαγόμανδρα – Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ήχησε 112

Στη μάχη με τη φωτιά στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του rhess.gr, η φωτιά καίει καλαμιές μέσα σε ρέμα στην περιοχή Τριπόταμος, κάτω από τον δρόμο προς την πλευρά της θάλασσας.
Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες δεν απειλούνται.
Πηγή: newsit.gr