Χωρίς ταξί για 48 ώρες η Αθήνα – Απεργία κήρυξε ο ΣΑΤΑ

Σαρανταοκτάωρη απεργία κήρυξε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ την Κυριακή (07.09.2025).

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε 48ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.

Τα ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μόνο από τα Ραδιοταξί της πόλης μας.

Ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Πηγή: newsit.gr