Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

Σε απευθείας σύνδεση από το ΕΡΤnews, την ΕΡΤ3 και το ertnews.gr η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σε ερώτηση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, ο πρωθυπουργός είπε: «Πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική» και πως «φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου».

«Ήμουν από σαφής και στην ομιλία μου θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και για πρώτη φορά υπάρχει μια γενναία, κλιμακωτή της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και αυτή είναι σημαντική», τόνισε σε ερώτηση για την ακρίβεια και το δημογραφικό.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης πως, «θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας και θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος».

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», ανέφερε ερωτηθείς για μετεκλογικές συνεργασίες και πρόσθεσε, «αυτή τη στιγμή οι εκλογές του ’27 δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου, προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος». Εξήγησε επίσης, πως, ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για το αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση.

Με αφορμή ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Πρωθυπουργός εξήγησε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διασύνδεση της Κρήτης, η οποία έχει τεράστια σημασία για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί τελικά θα οδηγήσει σε μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα, με το βόρειο Αιγαίο και βέβαια έχουμε μπροστά μας και το πολύ σημαντικό έργο της διασύνδεσης της Ελλάδος με την Αίγυπτο».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια».

Σε ερώτηση για την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε, «η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά από τη νέα διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος». Τόνισε πως υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ και τα συστήματα τεχνολογίας. «Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε», τόινισε.

«Είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για το μεταναστευτικό.

«Η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Και θα κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιορίσω στο ελάχιστο δυνατόν την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι και τα μέτρα τα έκτακτα, τα οποία πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη, οι οποίες διαπιστώθηκαν τους πρώτους μήνες του 2025, είχαν ήδη αποτελέσματα».

Και εξήγησε: «Άρα, η πολιτική αυτή είχε σαφέστατα αποτελέσματα, όπως αποτελεσματική είναι και η πολιτική της φύλαξης των συνόρων και στον Έβρο, όπου ο φράχτης επεκτείνεται, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο» και πως «δεν έχουμε πάρει την οριστική μας απόφαση ακόμα αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Μακάρι να μη χρειαστεί να το επεκτείνουμε».

