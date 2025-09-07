BBC για το όρος Σινά: «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές θέρετρο»

Ειδική αναφορά στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά έκανε η βρετανική εφημερίδα BBC, σε ένα δημοσίευμα με τίτλο «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές μεγα-θέρετρο»

Στο άρθρο αναδεικνύονται οι κίνδυνοι που θα φέρουν οι αλλαγές, τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση της Αιγύπτου στο Όρος Σινά, ενώ γίνεται αναφορά στο πως τα αιγυπτιακά σχέδια για τη δημιουργία τουριστικού resort απειλούν να καταστρέψουν το βραχώδες τοπίο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ένα από τα πιο ιερά μέρη της Αιγύπτου - που τιμάται από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους - βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης σχετικά με τα σχέδια να μετατραπεί σε ένα νέο τουριστικό μεγα-έργο.

Γνωστό στην περιοχή ως Jabal Musa, το όρος Σινά είναι το μέρος όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι αυτό είναι το μέρος όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη από τη φλεγόμενη βάτο.

Βαθιά ανησυχία για το πώς μεταμορφώνεται ο τόπος

Εκεί βρίσκεται και το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης του 6ου αιώνα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, και φαίνεται ότι οι μοναχοί του θα παραμείνουν εκεί, τώρα που οι αιγυπτιακές Αρχές -υπό την πίεση της Ελλάδας- αρνήθηκαν να το κλείσουν, τονίζει το BBC.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά ανησυχία για το πώς μεταμορφώνεται αυτή η απομονωμένη, έρημη τοποθεσία - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που περιλαμβάνει το μοναστήρι, την πόλη και το βουνό. Πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και εμπορικά κέντρα βρίσκονται υπό κατασκευή εκεί.

Είναι επίσης η πατρίδα μιας παραδοσιακής κοινότητας Βεδουίνων, της φυλής Jebeleya. Ήδη η φυλή, γνωστή ως οι Φύλακες της Αγίας Αικατερίνης, έχει δει τα σπίτια και τα τουριστικά οικολογικά καταλύματά της να κατεδαφίζονται με ελάχιστη ή καθόλου αποζημίωση. Έχουν ακόμη αναγκαστεί να βγάλουν νεκρούς από τους τάφους τους στο τοπικό νεκροταφείο για να κάνουν χώρο για ένα νέο πάρκινγκ.

Το έργο μπορεί να έχει παρουσιαστεί ως μια αναγκαία βιώσιμη ανάπτυξη που θα ενισχύσει τον τουρισμό, αλλά έχει επιβληθεί στους Βεδουίνους παρά τη θέλησή τους, λέει στο BBC, ο Ben Hoffler, ένας Βρετανός ταξιδιωτικός συγγραφέας που έχει συνεργαστεί στενά με τις φυλές του Σινά.

«Αυτή δεν είναι ανάπτυξη όπως τη βλέπουν ή τη ζήτησαν οι Jebeleya, αλλά επιβάλλεται από τα πάνω για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ξένων και όχι της τοπικής κοινότητας», είπε στο BBC.

«Ένας νέος αστικός κόσμος χτίζεται γύρω από μια φυλή Βεδουίνων», πρόσθεσε. «Είναι ένας κόσμος από τον οποίο πάντα επέλεγαν να παραμένουν αποστασιοποιημένοι, για την κατασκευή του οποίου δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και ο οποίος θα αλλάξει για πάντα τη θέση τους στην πατρίδα τους».

Η αντίθεση της Ελλάδας στα σχέδια της Αιγύπτου

Οι ντόπιοι, που είναι περίπου 4.000, δεν είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν ανοιχτά για τις αλλαγές. Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα είναι η ξένη δύναμη που έχει εκφράσει πιο έντονα την αντίθεσή της στα αιγυπτιακά σχέδια, λόγω της σύνδεσής της με το μοναστήρι.

Οι εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Καΐρου εντάθηκαν μετά την απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου τον Μάιο ότι το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης – το παλαιότερο χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο – βρίσκεται σε κρατική γη.

Μετά από μια διαμάχη που διήρκεσε δεκαετίες, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι το μοναστήρι είχε μόνο «δικαίωμα χρήσης» της γης στην οποία βρίσκεται και των αρχαιολογικών θρησκευτικών χώρων που βρίσκονται στη γύρω περιοχή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β', επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδος, καταδίκασε αμέσως την απόφαση. «Η περιουσία του μοναστηριού κατασχέθηκε και απαλλοτριώθηκε. Αυτός ο πνευματικός φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού αντιμετωπίζει τώρα μια υπαρξιακή απειλή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός της Αγίας Αικατερίνη, τόνισε ότι η απόφαση ήταν «σοβαρό πλήγμα για εμάς... και ντροπή». Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση οδήγησε σε έντονες διαιρέσεις μεταξύ των μοναχών και στην πρόσφατη απόφασή του να παραιτηθεί.

Το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επεσήμανε ότι ο ιερός τόπος – στον οποίο έχει εκκλησιαστική δικαιοδοσία – είχε λάβει επιστολή προστασίας από τον ίδιο τον Προφήτη Μωάμεθ.

Τόνισε ότι το βυζαντινό μοναστήρι - το οποίο στεγάζει και ένα μικρό τζαμί που χτίστηκε την εποχή των Φατιμιδών - αποτελεί «ένα ιερό της ειρήνης μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων και ένα καταφύγιο ελπίδας για έναν κόσμο βυθισμένο σε συγκρούσεις».

Ενώ η αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ, μια σειρά διπλωματικών προσπαθειών κατέληξε τελικά σε μια κοινή δήλωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που εξασφαλίζει την προστασία της ελληνικής ορθόδοξης ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αγίας Αικατερίνης, όπως τονίζει το BBC.

Οι εργασίες φαίνεται να έχουν σταματήσει αλλά ο τόπος έχει ήδη μεταμορφωθεί

Η Αίγυπτος ξεκίνησε το 2021 το κρατικά χρηματοδοτούμενο Μεγάλο Έργο Μεταμόρφωσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανοιχτή λειτουργία ξενοδοχείων, οικολογικών καταλυμάτων και ενός μεγάλου κέντρου επισκεπτών, καθώς και την επέκταση του μικρού αεροδρομίου που βρίσκεται κοντά και την κατασκευή ενός τελεφερίκ προς το Όρος Σινά.

Η κυβέρνηση προωθεί το έργο ως ένα «δώρο της Αιγύπτου σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις θρησκείες».

«Το έργο θα παρέχει όλες τις τουριστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες στους επισκέπτες, θα προωθήσει την ανάπτυξη της πόλης [της Αγίας Αικατερίνης] και των γύρω περιοχών, διατηρώντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό, οπτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της παρθένας φύσης, και θα παρέχει στέγαση σε όσους εργάζονται στα έργα της Αγίας Αικατερίνης», δήλωσε πέρυσι ο υπουργός Στέγασης Sherif el-Sherbiny.

Αν και οι εργασίες φαίνεται να έχουν σταματήσει, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης, η πεδιάδα του Ελ-Ράχα - με θέα το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης - έχει ήδη μεταμορφωθεί.

«Τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής καταστρέφονται»

Οι επικριτές του σχεδίου λένε ότι τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής καταστρέφονται.

Το 2023, η Unesco εξέφρασε τις ανησυχίες της και κάλεσε την Αίγυπτο να σταματήσει τις κατασκευές, να ελέγξει τον αντίκτυπό τους και να καταρτίσει ένα σχέδιο διατήρησης. Αυτό δεν έχει συμβεί.

Τον Ιούλιο, η World Heritage Watch έστειλε μια ανοιχτή επιστολή καλώντας την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco να συμπεριλάβει την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύουν.

Ακτιβιστές έχουν επίσης απευθυνθεί στον βασιλιά Κάρολο ως προστάτη του Ιδρύματος Αγίας Αικατερίνης, το οποίο συγκεντρώνει κεφάλαια για τη διατήρηση και τη μελέτη της κληρονομιάς του μοναστηριού, με τη συλλογή του από πολύτιμα αρχαία χριστιανικά χειρόγραφα. Ο βασιλιάς έχει περιγράψει τον χώρο ως «ένα μεγάλο πνευματικό θησαυρό που πρέπει να διατηρηθεί για τις μελλοντικές γενιές».

Πηγή: newsbomb.gr