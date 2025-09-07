Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Χωρίς δρομολόγια παραμένει από το πρωί της Κυριακής (7/9) το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς – σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Thema – η λειτουργία του έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής λόγω τεχνικών λόγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας για σήμερα έχει βγει νοκ άουτ όλη η βασική γραμμή του μετρό λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος και έτσι δεν εκτελούνται δρομολόγια.

Η εταιρεία Thema με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό αναφέρει πως «τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1».

«Ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνεται, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του δικτύου.

Πηγή: newsbomb.gr