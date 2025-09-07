«Πυρά» της αντιπολίτευσης για την ομιλία Μητσοτάκη - Κατηγορίες για υποκρισία, κοινωνική αναλγησία και παροχές στους ισχυρούς

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της Κεντροαριστεράς αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κοινό παρονομαστή την αποδοκιμασία των εξαγγελιών του και την κατηγορία ότι αγνοεί την κοινωνική πραγματικότητα.

ΠΑΣΟΚ: «Αυτο-αποθέωση και αντιγραφή θέσεων»



Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για «αυτο-αποθέωση» του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ως τον βασικό υπεύθυνο για την «εκτίναξη των φαινομένων παρανομίας και σήψης». Παράλληλα, επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη για «αντιγραφή» θέσεων του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ο ίδιος προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει «δημοσιονομικό λαϊκισμό».

«Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη ΔΕΘ για να αυτο-εξυμνηθεί ως μεταρρυθμιστής και εγγυητής της σταθερότητας, ενώ οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν τίποτα από τα δύο», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ζητήματα όπως η λειτουργία των καρτέλ στην αγορά.

ΣΥΡΙΖΑ: «Απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός - Ώρα για αλλαγή»

Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μητσοτάκη «απονομιμοποιημένο» και ζητώντας την παραίτησή του. «Ο Πρωθυπουργός, πιεσμένος από την κοινωνία, προχώρησε σε περιορισμένες φοροαπαλλαγές, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια», αναφέρεται.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικρίνει επίσης την αναφορά του Πρωθυπουργού περί «απλοϊκής ιδέας» σε ό,τι αφορά την αύξηση μισθών και συντάξεων, σημειώνοντας πως για τα νοικοκυριά η επιβίωση δεν είναι απλοϊκή υπόθεση. Ειδική αναφορά γίνεται και στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες –κατά τον ΣΥΡΙΖΑ– ο κ. Μητσοτάκης αποσιώπησε.

ΚΚΕ: «Καλάθι της ΔΕΘ γεμάτο παροχές για επιχειρηματικούς ομίλους»

Το ΚΚΕ σχολίασε ότι το «καλάθι της ΔΕΘ» δεν περιείχε τίποτα για τα λαϊκά στρώματα, αντιθέτως ήταν γεμάτο «παροχές και μεταρρυθμίσεις» για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

«Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη αποτελούν είτε μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία είτε ένα αδειανό πουκάμισο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι πίσω από τη «μαγική εικόνα» βρίσκεται η πραγματικότητα των χαμηλών μισθών, των εξαντλητικών ωραρίων, της υποστελέχωσης στο ΕΣΥ και των ελλείψεων στην Παιδεία.

Το κόμμα επικρίνει επίσης τις εξαγγελίες για το δημογραφικό και το στεγαστικό, χαρακτηρίζοντάς τες ως «ανακύκλωση πολιτικών» που ευνοούν τους μεγαλοκατασκευαστές. Κλείνοντας, επισημαίνει ότι η μόνη ρεαλιστική απάντηση είναι η ενίσχυση του ταξικού, αντικαπιταλιστικού κινήματος.

Νέα Αριστερά: «Μανιφέστο αδικίας – Αναδιανομή φτώχειας»

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για «μανιφέστο αδικίας» και «αναδιανομή φτώχειας», αναφερόμενη στις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

«Η μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο 16% αποδίδει μόλις 1,5 ευρώ την ημέρα για μια μέση τετραμελή οικογένεια. Αυτό παρουσιάζεται ως μεγάλη ανακούφιση», υποστηρίζει η ΝΕΑΡ, ενώ τονίζει ότι για την παιδεία και την υγεία η κυβέρνηση προτείνει μόνο «περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις».

Η ανακοίνωση κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι αφήνει ανέγγιχτα τα υψηλά εισοδήματα και το κεφάλαιο, διατηρώντας τις φοροαπαλλαγές και μεταφέροντας ξανά το βάρος στους εργαζόμενους. Εισηγείται, μεταξύ άλλων, μείωση της έμμεσης φορολογίας, αύξηση της φορολόγησης των πλουσίων και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

«Η πολιτική Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φορολογική ασυλία για τους λίγους», καταλήγει η ανακοίνωση.

