«Θα διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την Ελλάδα που μας αξίζει» είπε η Καρυστιανού στη συγκέντρωση του Συντάγματος για τα Τέμπη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την τραγωδία στα Τέμπη. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού και ζητά δικαιοσύνη για τα θύματα.

Μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το Σύνταγμα για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το κάλεσμα ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, την περασμένη εβδομάδα.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μαζευτήκατε εδώ και σε κάθε πλατεία για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει», τόνισε στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού.

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

