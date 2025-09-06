«Ήταν έγκλημα»: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη – Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρίας Καρυστιανού.

Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της δικογραφίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα προκάλεσε την οργή των συγγενών των 57 θυμάτων, που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη των αγαπημένων τους.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε 19.00, ώστε να συμπέσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Δικαίωσή», «Όχι άλλη συγκάλυψη» είναι ορισμένα από τα συνθήματα, που αναγράφονται στα πανό, που κρατούν οι διαδηλωτές.

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

Βόλος

Χανιά

Ρόδος

Δράμα

Ναύπλιο

Καρπενήσι

Καρδίτσα

Ιωάννινα

Βέροια

Κέρκυρα

Σύρος

Νάξος

Μύκονος

Πάρος

Ρέθυμνο

Αλεξανδρούπολη

Σέρρες

Λευκάδα

Τρίκαλα

Χαλκίδα

Καβάλα

Σπέτσες

Λιβαδειά

Πύργος

Αγρίνιο

Γρεβενά

Λονδίνο

Πηγή: ethnos.gr