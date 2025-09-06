Μαφία της Κρήτης: Σπάει τη σιωπή του ο εμπλεκόμενος κληρικός - «Μου έκαναν τη ζωή κόλαση»

Αρνείται ο επίσκοπος, που φέρεται να συνεργαζόταν με τη μαφία της Κρήτης ότι υπέγραψε, ώστε να περάσει στα χέρια των αρχηγών της μαφίας εκκλησιαστική περιουσία.

Τα δύο αδέλφια που ηγούνται του κυκλώματος είχαν καταπατήσει έκταση 175 στρεμμάτων, που ανήκε στην Ιερά Μονή Τζαγκαρόλων. Για την πώληση απαιτούνταν βεβαίωση από τη Μονή ότι η έκταση δεν της ανήκε. Το έγγραφο αυτό φέρει, σύμφωνα με τις αρχές, την υπογραφή του εμπλεκόμενου επισκόπου.

«Είναι γελοία η βεβαίωση του 2017 που δεν ήμουν καν ηγούμενος, την οποία μου τη ζήτησαν για αποχαρακτηρισμό. Τότε στο μοναστήρι είχαν σπρώξει και είχαν δείρει τον δικηγόρο της μονής μπροστά στα μάτια μου... Δεν είναι παραχώρηση εξ όσων γνωρίζω, δεν ανήκει αυτή η περιοχή στα 700 στρέμματα της μονής. Ήταν μια ξερολιθιά, ένα βουνό το οποίο αυτοί είχαν χρησικτησία και πώς το είχαν χρησικτησία; Στα 3,5 χρόνια που ήμουν εγώ ηγούμενος;».

Ο επίσκοπος υποστηρίζει ότι τα αδέλφια είχαν καταπατήσει την εν λόγω έκτασή πριν από 30 χρονιά. «Υπάρχουν και ευθύνες παλαιότερων, οι οποίοι δεν πήγαν εκεί να κάνουν αυτά που έπρεπε. Μόλις ανέλαβα πήγα και έκανα τοπογραφικά αφού δεν υπήρχαν. Κάνεις αγωγή σε κάποιους χωρίς τοπογραφικά και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας; Αυτοί είχαν κάνει χρησικτησία 30 χρόνια. Το είχαν καταπατήσει. Εκείνη η περιοχή είναι γεμάτη καταπατητές. Εγώ φταίω για όλους αυτούς τους καταπατητές; Εγώ φταίω για όλους αυτούς τους καταπατητές; Εγώ τους έδωσα χαρτί;».

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έπειτα προσχώρησε στη μαφία και υπεστήριξε ότι αντίθετα του έκαναν κόλαση τη ζώη. «Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι εμένα μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν. Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης αλλά δεν έχω κληθεί ακόμα από τη Δικαιοσύνη να καταθέσω. Όταν κληθώ θα πάω».

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 14 από τους 33 κατηγορούμενους για την πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, οι δύο αδελφοί επιχειρηματίες που φέρονται ως οι επικεφαλής της οργάνωσης στα Χανιά, στην πρώτη δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αμέσως μετά εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Οι ίδιοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης δήλωσαν ότι πρόκειται για «τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο που τελειώνει σήμερα», εκτιμώντας πως «μέχρι το τέλος της διαδικασίας, με την πρώτη δικογραφία, θα αποδειχτεί άνθρακας ο θησαυρός».

Οι εμπλεκόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν:

Εμπορία ναρκωτικών και οπλισμού

Τοκογλυφία

Ξέπλυμα χρήματος

Παράνομη επιρροή και παρεμβάσεις σε κρατικές υπηρεσίες προς όφελος της εγκληματικής οργάνωσης

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη είχαν αναπτύξει δικό τους κώδικα επικοινωνίας ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις Αρχές, κυρίως σε περίπτωση παρακολούθησης τηλεφωνικών συνομιλιών. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν κοινά αποδεκτή και χρησιμοποιούταν από όλα τα μέλη.

Η αστυνομία, μέσω επαναλαμβανόμενων συνομιλιών και συσχέτισης με επιβεβαιωμένες συναλλαγές, κατάφερε να "«σπάσει» τον κώδικα και να αποδώσει συγκεκριμένες έννοιες σε λέξεις - κλειδιά. Ενδεικτικά:

«Νάνοι» σήμαιναν καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι

«Μέλια» αντιστοιχούσαν στην κοκαΐνη

Όροι όπως «προσκλητήρια», «κουφέτα», «καρφάκια» ή «βιδάκια» αναφέρονταν σε φυσίγγια, με σαφή αναφορά στην κουλτούρα των πυροβολισμών κατά τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι ή βαφτίσια

Για την αστυνομία χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «σκατά» ή «μαϊμού» ως συνθηματικά.

Σωρεία εγκληματικών ενεργειών

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αποκαλύψεις για τη σωρεία εγκληματικών ενεργειών παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας. Οι τρεις δικογραφίες, στις οποίες διαχωρίζεται το προανακριτικό υλικό, αναδύουν απίστευτη σήψη και δυσωδία.

Ναρκωτικά και όπλα αποτελούν «πταίσματα» μπροστά σε απάτες, εκβιασμούς, ακόμη και υπόνοιες για αποπλάνηση-σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, που μένει να διερευνηθούν, προκύπτουν από τα στοιχεία των επισυνδέσεων, τα οποία μόνο ανατριχιαστικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από την παρακολούθηση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης από τους “κοριούς” της ΕΥΠ ακόμη αξιολογείται και μένει να φανεί πόσο άμεσα θα σηματοδοτήσει νέο κύκλο συλλήψεων και αποκαλύψεων.

Οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν να απολογούνται ανά ομάδες και ήδη, όπως φαίνεται, διαχωρίστηκε η συμμετοχή αρκετών κατηγορουμένων σε επιμέρους πράξεις, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, από τις υπόλοιπες πράξεις που έχουν να κάνουν με τη συγκρότηση ενός αδηφάγου συστήματος διαπλοκής με πρωταγωνιστές όχι μόνο αετονύχηδες που ανδρώθηκαν μέσα από εκβιασμούς και «ιερές μπίζνες», αλλά αναζητούσαν συμμάχους σε πολιτικούς κύκλους, σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές και επίορκους αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Δικηγόρος: «Τον πιάνει ένας πανικός. Μου λέει “έχουμε θέμα;”. Του λέω... “έχουμε να παλέψουμε την Εκκλησία, που είναι σαν να παλεύουμε το Δημόσιο”. “Δεν είναι και πολύ εύκολο”, του λέω. “Εκτός”, του λέω, “αν είχαμε χαρτιά από την ίδια την Εκκλησία ή από ανθρώπους δικούς τους ότι δεν είναι δικό του”. Μου λέει “έχουμε τέτοια;”. Του λέω “ξέρω ότι έχει ο... και ξέρω ότι αυτά τα χαρτιά σου κερδίζουν την αγωγή”».

Μ.Α.: «Ξέρω, ξέρω... Το θέμα είναι ότι αυτός θα δώσει τα δυο κατοστάρικα για να τα πάρει αυτά τα χαρτιά...».

Δικηγόρος: «Γι’ αυτό σου λέω, εγώ σου λέω...».

Μ.Α.: «Εκατό εσύ και εκατό εγώ. Τελεία... Είναι @@@ και θα τα δώσει τα λεφτά».

Δικηγόρος: «Το ξέρω, αμέσως έχασε το χρώμα του μόλις το ’δε...».

Μ.Α.: «... θα τα δώσει τα λεφτά. Λοιπόν από εκεί και πέρα έχει να κάνει με σένα και με μένα, τίποτα άλλο».

Δικηγόρος: «Ωραία, εγώ σου λέω λοιπόν τώρα ότι τη Δευτέρα θα του πω ότι χωρίς τα χαρτιά βλέπω να χάνουμε».

Ο πρώτος από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, ο οποίος είχε συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη μετά την απολογία του, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ χθες, μετά από μια διαδικασία που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, εισαγγελέας και ανακριτές έδειξαν τον δρόμο για τη φυλακή σε 6 κατηγορουμένους. Συνολικά δέκα από τους εμπλεκομένους σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

«Είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι τελικά τα πράγματα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι έτσι όπως φαίνεται στην αρχή», σχολίασε σε δήλωσή του ο κ. Γιώργος Φρατζεσκάκης, συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων που ελέγχονται για πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι διάλογοι για την υφαρπαγή της περιουσίας της Μονής Τζαγκαρόλων, αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, αποκαλύπτουν ένα αδιανόητο «γαϊτανάκι» διαπλοκής με την εμπλοκή δικηγόρου, αλλά και του πρώην λογιστή του μοναστηριού, όπως αναφέρουν στις συνομιλίες τα δύο αδέλφια- ξενοδόχοι, περίπτωση που αγγίζει τον βασικό πυρήνα της εγκληματικής δράσης των προσώπων που επιχειρούσαν να ελέγξουν, πέρα από το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, την τοπική κοινωνία, το πολιτικό και εκκλησιαστικό σύστημα. Και μάλιστα με εμμονή και επιμονή, όπως φαίνεται από τα νέα ηχητικά αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν, με τον φερόμενο ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης να μιλά και πάλι με τον Πάνο Καμμένο, ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι παρενέβη στον «αμερικανικό παράγοντα» υπέρ του εκλεκτού του, υποψήφιου Μητροπολίτη Μελχισεδέκ, με τον οποίο προγραμμάτιζαν, σύμφωνα πάντα με τα ηχητικά ντοκουμέντα, να ανεβούν “αλά μπρατσέτα” στην Αθήνα για να “φάνε ψάρια” και να επισφραγίσουν τη στήριξη που φαίνεται να επιθυμούσαν διακαώς.

Εγκέφαλος κρητικής μαφίας: «Πότε να πάρω τον Μητροπολίτη τον δικό μας να έρθω πάνω; Πες μου πότε να τον πάρω να έρθουμε Αθήνα;».

Καμμένος: «Εγώ τώρα γύρισα από Αμερική».

Εγκέφαλος κρητικής μαφίας: «Ναι, να έρθουμε μια μέρα, ρε παιδί μου, να πάμε για ένα φαγητό, να σου κάνουμε το τραπέζι, να φάμε το ψαράκι μας, να τα πούμε».

Καμμένος: «Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ’ρθειτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο».

Εγκέφαλος κρητικής μαφίας: «Ωραία. Εντάξει, πρόεδρε. Εντάξει, αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;».

Καμμένος: «Όταν μου το είπες αμέσως».

Εγκέφαλος κρητικής μαφίας: «Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ».

Καμμένος: «Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ».

Εγκέφαλος κρητικής μαφίας: «Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ».

