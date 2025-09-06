Έκλεισε ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα έκλεισε στις 4 σήμερα το απόγευμα (6/9) και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Το κλείσιμο του σταθμού μετρό στο Σύνταγμα γίνεται εξαιτίας της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 7 το απόγευμα για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

Ραντεβού στις μεγάλες πόλεις της χώρας για να διαδηλώσουν ενάντια στο κλείσιμο της υπόθεσης των Τεμπώνδίνουν οι πολίτες, σήμερα Σάββατο, μετά την απαγόρευση στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εν ώρα ΔΕΘ.

Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Χαλκίδα, Τρίκαλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάρο, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Ρόδο κι άλλες πόλεις της χώρας. Στα καλέσματα θα ανταποκριθούν και Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Λονδίνο.

Πηγή: cnn.gr