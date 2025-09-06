Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 44χρονη -Άνδρας που γνώρισε τη βίαζε και την κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να βίωσε μία 44χρονη από τη Βουλγαρία

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να βίωσε μία 44χρονη από τη Βουλγαρία από τον άνδρα που γνώρισε τον περασμένο Ιούνιο και αποφάσισε να μείνει μαζί του, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια στις Αρχές, ο 45χρονος από τις αρχές Ιουνίου, όταν και γνωρίστηκαν, μέχρι και πριν λίγες μέρες, την κρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, την κακοποιούσε και τη βίαζε. Σύμφωνα με το thestival η 44χρονη ισχυρίστηκε πως ο άνδρας της έριχνε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό ενώ τις είχε κλέψει και την αστυνομική ταυτότητα.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία με τις κατηγορίες για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ Ο συλληφθείς υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 44χρονης γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, η οποία συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Στην καταγγέλλουσα αποδόθηκαν το δελτίο ταυτότητάς της και προσωπικά της αντικείμενα.

Πηγή: ethnos.gr