Κυριάκος Μητσοτάκης; Μπιλιάρδο, μπάσκετ και μπύρα για τον πρωθυπουργό στα περίπτερα της ΔΕΘ

Χαλαρές στιγμές με χαμόγελα έλαβαν χώρα για τον πρωθυπουργό στα περίπτερα της ΔΕΘ με μπύρα, μπάσκετ και μπιλιάρδο.

Κατά την ξενάγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να πιει λίγη μπύρα από το σταντ της «Νύμφη», λέγοντας μάλιστα ότι είναι έθιμο.

Επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2025

SOOC

Στη συνέχεια βρέθηκε στο περίπτερο της Helleniq Energy, με τον πρόεδρο της εταιρείας Σπήλιο Λιβανό να του δωρίζει μια μπάλα της Εθνικής και μια φανέλα με το νούμερο 1 και το όνομα Μητσοτάκης.

Βίντεο του voria.gr κατέγραψε τον... μπασκετικό διάλογο. «Υπήρξαμε συμπαίχτες στην ομάδα του Κολλεγίου», είπε ο πρωθυπουργός για τον κ. Λιβανό.

«Του δίναμε τις πάσες και έβαζε καλάθια», απάντησε εκείνος, με τον πρωθυπουργό να επανέρχεται λέγοντας «έδινε ασίστ καλές».

Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας είδε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο αμερικανικό μπιλιάρδο, που αντικαθιστά τον παίκτη με τη στέκα και μαθαίνει από τους συνδυασμούς και τις κινήσεις της μπάλας να την κατευθύνει στο σωστό σημείο.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Eurokinissi

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στις 12:40 και πλέον αναμένεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», που έχει προγραμματιστεί για τις 19.30.