Εγκαινίασε με ειδήσεις το περίπτερο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, εγκαινίασε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9) το περίπτερο του Αθλητισμού, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6-14 Σεπτεμβρίου 2025).

Ανάμεσα στα όσα είπε, μάλιστα, ο κ. Βρούτσης έδωσε και δύο ειδήσεις.

Ο υπουργός στάθηκε σε τρεις σημαντικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: την αντιμετώπιση της βίας, την ψηφιακή πλατφόρμα e-Kouros και την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όπως επισήμανε, το 99,1% των σωματείων είχαν πετυχημένη εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα ενώ ο αριθμός τους αγγίζει τις 6.500. Μάλιστα, τόνισε ότι στο πλαίσιο της μελλοντικής στελέχωσης των Ομοσπονδιών, κάθε σωματείο θα οφείλει πλέον να έχει στο Διοικητικό Συμβούλιό του δύο πρώην αθλητές ώστε αυτοί να αποκτούν εμπειρία σε διοικητικό επίπεδο για να μπορούν στη συνέχεια να ανελιχθούν στις Ομοσπονδίες.

Αναφορικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ο κ. Βρούτσης έφερε ως παραδείγματα τα όσα έγιναν τους προηγούμενους μήνες σε Ολυμπιακό Στάδιο, Καυτανζόγλειο και Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζοντας ότι «δε θα λειτουργεί καμία εγκατάσταση που δε θα έχει άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικά ασφαλείας, όσο κοστοβόρο κι αν είναι αυτό».

Επίσης, προχώρησε σε μία διπλή αποκάλυψη που αφορά στις Ομοσπονδίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρώτον, οι Εθνικές Ομάδες δε θα πληρώσουν ξανά ούτε ένα ευρώ για τη χρήση εγκαταστάσεων που ανήκουν στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και, δεύτερον, πέραν της αύξησης των χρημάτων που διατίθενται για τον Ελληνικό Αθλητισμό - τα οποία από 250 εκατομμύρια ανήλθαν στα 500 εκατομμύρια ευρώ - θα δοθεί και μία επιπλέον αύξηση με χρήματα τα οποία θα προέρχονται από τη φορολογία του στοιχήματος και θα πηγαίνουν στη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών, εγκαταστάσεων κτλ...».

«Με κεντρικό μήνυμα "Ο Αθλητισμός Αλλάζει", ενθαρρύνουμε με τη δύναμη της τεχνολογίας τα νέα παιδιά να βάλουν τον Αθλητισμό και τις αξίες που πρεσβεύει, στη ζωή τους και ανιχνεύουμε τους επόμενους πρωταθλητές μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βρούτσης παρουσιάζοντας στη ΔΕΘ, για πρώτη φορά, το καινοτόμο Αθλητικό-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙ για παιδιά με τίτλο: «Ανιχνευτής Ταλέντων» με τη συμμετοχή κοριτσιών & αγοριών από αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, καθώς και Ολυμπιονικών.

Να σημειωθεί ότι η φετινή συμμετοχή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. περιλαμβάνει ακόμη πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων, με έμφαση στην παρουσίαση του έργου των τεσσάρων Oργανωτικών Eπιτροπών του Υπουργείου:

«Motorsport Greece» - EKO Rally Acropolis, «Cycling Greece» - ΔΕΗ Tour of Hellas, «Diving Greece» - Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ελεύθερης Κατάδυσης σε πισίνα και θάλασσα, «Δημήτριος Βικέλας» - Αθλητική, Ολυμπιακή, Παραολυμπιακή Παιδεία, Ιστορία και Αξίες, που αναδεικνύει την αθλητική εξωστρέφεια της χώρας μας, προωθεί τις Αξίες του Αθλητισμού και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και ενισχύει το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ