Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν τη σχέση με τον πατέρα μου, όταν διάβασε το βιβλίο μου, αγαπηθήκαμε ξανά

Για την προσωπική της σχέση με τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη μίλησε η κόρη του, Μαργαρίτα, ενώ αναφέρθηκε και στη ζωή του στο Βραχάτι, αλλά και στην κληρονομιά του. Η ίδια μοιράστηκε τις αναμνήσεις που έχει από εκείνον, ενώ εξέφρασε τη στενοχώρια της για τον ανταγωνισμό που υπάρχει προς το πρόσωπό της.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», αναφέρθηκε αρχικά, στη ζωή του πατέρα της στο Βραχάτι. «Το Βραχάτι ήταν ένας από τους τόπους που αγάπησε περισσότερο ο πατέρας μου. Στο Βραχάτι έχει συνθέσει πολλά μουσικά έργα, τον ενέπνεε ο χώρος», είπε, αναφερόμενη και στον Μάιο του 1968, όταν ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στην περιοχή. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μοιράστηκε επίσης τις αναμνήσεις της από επισκέψεις σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο τραγουδιστής Αλ Μπάνο, που είχαν περάσει από το Βραχάτι.



Δείτε το βίντεο



Η κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη αποκάλυψε επίσης, και τη στιγμή που ένιωσε φόβο σαν παιδί. «Τρόμαξα ως παιδί όταν ήρθαν οι χωροφύλακες για να πάρουν τον πατέρα μου. Ζήσαμε πολλές ευτυχισμένες στιγμές στο Βραχάτι μετά τη Χούντα. Ο πατέρας μου είχε λατρεία με τη θάλασσα. Όταν έχασε τον αδερφό του, απομονώθηκε εκεί και για πρώτη φορά τον είδα να γερνάει», εξήγησε.



Μιλώντας για τη διαχείριση της κληρονομιάς και το έργο του πατέρα της, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη τόνισε: «Υπάρχει ανταγωνισμός προς το πρόσωπό μου, γιατί ασχολούμαι με το έργο του πατέρα μου. Θεωρώ ότι είμαι πολύ παρεξηγημένη σαν άτομο. Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν κάποια στιγμή τη σχέση με τον πατέρα μου. Όταν διάβασε το βιβλίο μου, αγαπηθήκαμε ξανά».



Ωστόσο, η ίδια εξέφρασε την πικρία της για την πνευματική κληρονομιά: «Η διαθήκη του πατέρα μου με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν με αδίκησε οικονομικά, αλλά από την πνευματική πλευρά, το πνευματικό έργο διαχειρίζεται ένας γερμανικός οίκος. Αυτό με πλήγωσε».



