Χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης ο Πειραιάς
06-09-2025 09:50

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε περιοχές του Πειραιά, όπως Αγορά Πειραιά, Ακτή Μιαούλη και Αμφιάλη. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σύντομα, πριν από τις 10 το πρωί.

Πηγή: protothema.gr