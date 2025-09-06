MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης ο Πειραιάς

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε περιοχές του Πειραιά, όπως Αγορά Πειραιά, Ακτή Μιαούλη και Αμφιάλη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σύντομα, πριν από τις 10 το πρωί.

Πηγή: protothema.gr

