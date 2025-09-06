Τέμπη: Νέες μεγάλες συγκεντρώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό - Αναλυτικά οι πόλεις

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Λονδίνο προγραμματίζονται τα νέα συλλαλητήρια για το Σάββατο (6/9), μετά το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης δικαιοσύνης ετοιμάζονται να στείλουν οι πολίτες το Σάββατο (6/9), με συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού, για την τραγωδία των Τεμπών. Η κινητοποίηση έρχεται μετά το κλείσιμο της δικογραφίας χωρίς -όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς - την απόδοση των πραγματικών ευθυνών.

Το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να κατέβουν στις πλατείες, διεκδικώντας «το δικαίωμα στη δικαιοσύνη και στην ασφάλεια».

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην πλατεία Συντάγματος. Λίγη ώρα αργότερα, στις 19:30, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την καθιερωμένη ομιλία στα εγκαίνια της ΔΕΘ 2025, γεγονός που προσδίδει βαρύ συμβολισμό στην ταυτόχρονη διαμαρτυρία. Παράλληλα, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πόλεις του εξωτερικού, με πιο χαρακτηριστική εκείνη στο Λονδίνο.

Οι πόλεις των κινητοποιήσεων

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

Βόλος

Χανιά

Ρόδος

Δράμα

Ναύπλιο

Καρπενήσι

Καρδίτσα

Ιωάννινα

Βέροια

Κέρκυρα

Σύρος

Νάξος

Μύκονος

Πάρος

Ρέθυμνο

Αλεξανδρούπολη

Σέρρες

Λευκάδα

Τρίκαλα

Χαλκίδα

Καβάλα

Σπέτσες

Λιβαδειά

Πύργος

Αγρίνιο

Γρεβενά

Λονδίνο

Πηγή: ethnos.gr