Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στον Πειραιά

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών στον 25χρονο, εντός ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, βρέθηκε στην κατοχή του μία πλαστική σακούλα, περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους εκατό γραμμαρίων (100 γρ).
Η μέση αξία της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€).
Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 25χρονου, στην περιοχή «ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ» Θήρας, με αρνητικά αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
Πηγή: ertnews.gr