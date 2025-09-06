Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στον Πειραιά

Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, υπήκοου Αλβανίας, για παράβαση του Νόμου 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», προχώρησαν το απόγευμα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών στον 25χρονο, εντός ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, βρέθηκε στην κατοχή του μία πλαστική σακούλα, περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους εκατό γραμμαρίων (100 γρ).

Η μέση αξία της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€).

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 25χρονου, στην περιοχή «ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ» Θήρας, με αρνητικά αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

