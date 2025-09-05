Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

Ένας άνδρας συνελήφθη στον προαστιακό να κουβαλάει επάνω του μπαλτά την ώρα που βρισκόταν μέσα σε βαγόνι τρένου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε τυχαίο έλεγχο στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων και εκτιμούν ότι είχε τα όπλα για εκφοβισμό.

Οι επιβάτες «πάγωσαν» όταν είδαν τι κουβαλούσε ο 55χρονος άνδρας που βρισκόταν δίπλα τους στο βαγόνι. Ο συλληφθείς είχε μπαλτά και μια λάμα από κοπίδι όπως φαίνεται στην αποκλειστική εικόνα που εξασφάλισε το Star.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων όπου και συνελήφθη.

Από την αρχή της εφαρμογής του σχεδίου «Αριάδνη» μέχρι σήμερα οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 700 προσαγωγές και συλλήψεις σε συνολικά 25.000 ελέγχους στα μέσα μεταφοράς.

