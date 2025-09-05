Αρπαγή βρεφών: Τι είπε ο 17χρονος στους αστυνομικούς - «Έχει νευροαναπτυξιακή διαταραχή», ισχυρίζεται ο πατέρας του

Περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον 17χρονο που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους από το Πασαλιμάνι.

Ο ανήλικος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι δεν συμπαθεί τους Ρομά λόγω παλαιότερου περιστατικού που είχε συμβεί.

«Δεν τους χωνεύω. Όταν ήμουν ελεγκτής, Ρομά με είχαν φτύσει. Δεν είναι καλές μητέρες οι γυναίκες Ρομά και δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να υποστήριξε ο 17χρονος τόσο για τώρα, όσο και για παλαιότερο περιστατικό που εμπλέκεται με αρπαγή βρέφους στην Ομόνοια, το οποίο βρέθηκε στον Άλιμο.

Τον περασμένο Ιούνιο ο ανήλικος είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του, καθώς παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα.

«Τα λεφτά που έβγαλα από τα πρόστιμα που έκοβα ως ελεγκτής τα έχω βάλει σε έναν κουμπαρά στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας τα επιστρέψω;», είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega «Live News».

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Mega αναφέρουν ότι ο πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς πως προ τεσσάρων ετών ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι τον παρακολουθούσε ψυχολόγος, αλλά όχι αρκετά συχνά, εξηγώντας ότι η διάγνωση έγινε με καθυστέρηση, καθώς ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάτι.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι του άρεσε να μπαίνει στα λεωφορεία και να κάθεται δίπλα στους οδηγούς.

Από την πλευρά της, η γιαγιά του βρέφους που άρπαξε ο νεαρός τον περασμένο Μάιο σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια περιέγραψε τη δράση του.

«Τα έλεγα και δεν με πίστευε κανένας. Ζητιάνευα και ήρθε να μου αγοράσει πράγματα από το σούπερ μάρκετ. "Ελα να σου αγοράσω κάτι για το μωρό", μου είπε και πήγαμε μαζί στο σούπερ μάρκετ. Μου ζήτησε να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά για να κάνω τα ψώνια μου.

"Φέρτο μου να στο κρατήσω και πήγαινε να πάρεις ακόμα ένα πακετάκι πάνες", είπε και του λέω "όχι". "Πήγαινε, εδώ στις σκάλες είμαι. Ανέβα, πάρε ένα πακέτο πάνες". Ανέβηκα 1-2 σκάλες και μόλις γύρισα δεν είδα αυτόν εκεί πέρα μαζί με το μωρό. Μου μίλαγε καλά. Πήγαμε στο πρώτο σούπερ μάρκετ εκεί στην Ομόνοια και μετά πήγαμε στο δεύτερο. Αυτός με πήγε εκεί. Δεν περνούσε η κάρτα του», ισχυρίστηκε η γυναίκα στην ίδια εκπομπή.

Εκτός από τις απαγωγές των δύο βρεφών και τη σύλληψη ως «μαϊμού» ελεγκτής σε λεωφορεία ο 17χρονος είχε εμφανιστεί στις κάμερες και είχε κάνει δηλώσεις ως μαθητής του καθηγητή σε σχολείο στον Άλιμο που προφυλακίστηκε για ασέλγεια σε 14χρονη.

Μάλιστα, ισχυριζόταν ότι ήταν φίλος της κοπέλας και υποστήριζε ότι είχε δει τα μηνύματα που της έστελνε ο καθηγητής, ενώ είχε θέσει ως στόχο να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

