«Μου πετούσε πράγματα, έχω κακοποιηθεί», λέει η 79χρονη για τον 30χρονο που την κρατούσε αιχμάλωτη στην Ξάνθη

Τον εφιάλτη έζησε μια 79χρονη Σουηδή στα χέρια 30χρονου στην Ξάνθη, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη.

Η γυναίκα απελευθερώθηκε χάρη στην επέμβαση της Ασφαλείας Ξάνθης, η οποία έλαβε σήμα της Interpol το οποίο ανέφερε ότι μία γυναίκα, υπήκοος Σουηδίας, κρατείται και κακοποιείται από άνδρα στην Ξάνθη.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση και στην έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του άνδρα εντοπίστηκε η 79χρονη, κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε: «Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα, να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να επικοινωνήσει μέσω του κινητού της τηλεφώνου με το 112, όμως αυτό υπέπεσε στην αντίληψη του 30χρονου, ο οποίος και της έσπασε το κινητό.

Μεταξύ άλλων, είπε: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε, δηλαδή, που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν τέσσερα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 30χρονου ανέφερε: «Δεν έχουμε επαφές. Κανά χρόνο και… Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό, στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν από δύο χρόνια ήταν στη Σουηδία και έναν χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα». Όπως είπε ο πατέρας του, ο 30χρονος είχε «αλητοπαρέες», ενώ σχετικά με την 79χρονη Σουηδή σημείωσε: «Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήρθε μόνη της. Την ήξερε».

Ο 30χρονος συνελήφθη και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

